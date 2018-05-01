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Müslüman Alimler Endonezya'da toplandı

Endonezya’da, Dünya Müslüman Alimler Üst Düzey Danışma Toplantısının başladığı ve 3 gün süreceği bildirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 22:12
Müslüman Alimler Endonezya'da toplandı

Dünya Müslüman Alimler Üst Düzey Danışma Toplantısı Endonezya'nın Bogor kentinde başladı. Endonezya hükümetinin düzenlediği Bogor’daki Başkanlık Sarayı’nda 50 farklı ülkeden din görevlilerinin katıldığı ''Ilımlılık ve İslam’da hoşgörü'' temalı toplantının açılışı yapıldı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın barış dini olduğunu ve Müslümanların dünyada barış ve birliğin gelişimi ve tesisinde rol model olması gerektiğini vurguladı.

Dünyadaki Müslüman alimlerin birlik olmalarının önemine işaret eden Widodo, aşırıcılık ve radikalizmin karşısında Müslüman din adamlarının, İslam hoşgörüsünün teşvikinde yerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Toplantıya katılan Mısır Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib de Müslüman dünyasının birlik olması gerektiğinin altını çizerek, yanlış anlayış ve bilgiden kaynaklı düşüncelerle oluşan bölünmelerin Müslümanları zayıflattığını ve çatışmaya yol açtığını belirtti.

Müslümanların birlik olmasının en temel yönteminin ho

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:12
  1. Dünya Müslüman Alimler Üst Düzey Danışma Toplantısı
  2. Endonezya

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