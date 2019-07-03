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Müslüman aktris Zaira Wasim oyunculuğu bıraktı!

Dünyada en çok film üreten Bollywood'un 18 yaşındaki Müslüman oyuncusu Zaira Wasim, dini inancı sebebiyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33
Müslüman aktris Zaira Wasim oyunculuğu bıraktı!

Bollywood'un yıldızlarından Aamir Khan'ın Süperstar ve Dangal filmlerinde aldığı rollerle büyük bri hayrna kitlesine ulaşan Müslüman oyuncusu Zaira Wasim, oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından uzun bir yazı paylaşan Wasim, "5 yıl önce hayatımı değiştiren bir karar verdim ve bugün tekrar hayatımı yeniden değiştirecek başka bir karar alıyorum. Daha iyisi için İnşallah" dedi.

Hindistan'ın yönetimindeki Keşmir'in Srinagar'dan Bollywood'a gelen Wasim, birçok ödül almıştı.

"İslam ile ilişkimi tehdit etmeye başladı"

Zaira Wasim, oyunculuğu bırakmasına ilişkin paylaşımında "Oyunculuk bana çok fazla sevgi, destek ve alkış getirdi. Fakat sessiz ve bilinçsiz bir şekilde imandan uzaklaştırarak cehalet yoluna götürdü. Beş yıl önce aldığım karar bana büyük bir popüleritenin kapılarını açtı. Halkın dikkatini çeken biri, gençler içinse rol model olmaya başladım. Fakat olmaya karar verdiğim şeyin bu olmadığını anladım. Uzun bir süre başkası olmak için mücadele ettim. Buraya sığabilsem de buraya ait değilim. İmanıma sürekli zarar veren bu çevrede çalışmaya devam etmek İslam ile ilişkimi de tehdit etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Delhi merkezli İslam alimi Ali Ahmed Kaşmi de Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Wasim'in kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “İslam'a göre kadınların, ailelerinin dışından insanlarla konuşmasına veya buluşmasına bile izin verilmiyor. Vücudunu açığa çıkarmak zorunda oldukları filmlerde çalışmak nasıl doğru olabilir?” dedi.

Wasim hakkında açıklama yapanlardan biri de Keşmir'in eski başbakanı Ömer Abdullah oldu. Abdullah, "Biz kimiz, Zaria'nın kararını sorguluyoruz. Onun hayatı. Tek yapacağım mutlu olmasını dilemek" dedi.

Son filmi gösterime giriyor

Wasim'in Priyanka Chopra ve Farhan Akhtar ile birlikte üçüncü filmi "The Sky Is Pink", bu yılın başlarında gösterime girecek ve bunun Wasim'in Bollywood'daki son filmi olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33
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