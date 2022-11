'Müslüman akıllı olur, ayakta uyumaz'

Başta CHP, yine ülkemizdeki pek çok siyasetçi ve bazı dini cemaatler uzun yıllardan beri “din ile siyaseti birbirine karıştırmayın” diye söyleyip durdular. Üstelik “din ile siyaseti karıştırmayın, din ayrı siyaset ayrı” diyerek halkımıza yıllardan bu yana ve hâlâ devamlı telkinlerde bulunuyorlar.

Siyasetçi ve din görevlileri böylece din ile siyaseti birlikte anlatımını bazı cemaat evlerinde ve camilerde namaz öncesi cami bahçelerinde bile adeta konuşulmasına kendilerince yasak getirmiş oluyorlar. Tabii din ile siyaset birlikte konuşulduğunda bazen münakaşalar, kavgalar bazen de karakolluk olaylar bile olabileceğinden biz Müslümanlar her nedense iki üç kişi bir araya gelindiğinde din ile siyaset konuşmalarından yıllardan beri hep uzak kalmışız. Aslında camilerde ve cemaat evlerinde ve ayrıca kendi evlerimizde çocuklarımıza, ailemize kavgaya gürültüye girmeden dini mevzulardan da siyasi mevzulardan da bilinçli bir şekilde ve bilhassa yakın tarihe dayalı mevzuları konuşup birbirimize anlatmalıyız. Bakın bir söz vardır: İki kişi, üç kişi bir araya geldiği zaman hâl hatır sorduktan sonra ya dinden, ya siyasetten ya türlü sanayilerden ya da yine her türlü ticaret mevzularından konuşmalıyız. Çünkü bunların dışındaki konuşmaların hepsi boş konuşmalardan ibaret olmuş olur. Boş konuşmalar ise ne dinimize, ne vatanımıza ne de milletimize hiçbir faydası olmayan konuşmalardandır.

Bir zamanlar bir adamın karnı ağrıyormuş. Bugün doktora yarın doktora giderim derken ağrılar iyice şiddetlenince adam mecburen doktora gider doktor film, röntgen, tahlil yapar doktor adama yarı sert bakarak, nerede kaldın be kardeşim, sen çoktan kanser olmuşsun der. İşte bizler de din ile siyaseti birbirine karıştırmaya karıştırmaya İslam dini maalesef günümüzde giderek zayıflamış böylece siyaset denilen politika, tamamen hayatımızda kanser olmuş durumda.

Çünkü her şey zamanında olurmuş. Biz din ile siyaseti birbirinden ayırıp siyaseti siyasetçiler yapsın, dini, hocalar yapsın diyerek dünyada pek çok düşman ülkelerinden geri kalmışsız. Eğer bizler din ile siyaseti seksen - doksan seneden bu yana birlikte camilerde ve cemaat evlerinde konuşa konuşa bugünlere kadar gelebilseydik şimdi ne kafalar olurdu ne de karakolluk olaylar olurdu. Fakat maalesef uzun yıllar dinle siyaseti beraberce rahat konuşamadığımızdan şimdi ise cami içinde olsun, cemaat evlerinde olsun siyaset ile alakalı üç beş kelime bile konuşmaya kalktığımızda aynen fanatik futbol taraftarları gibi olup birbirimizin başını gözünü yaracak gibi oluyoruz. Senin partin, benim partim iktidar olacak diye birbirimizle küskün kalmalar, ayrı düşünceler meydana geliveriyor. Tabii ki her şey zamanında. Şimdi ise dinle siyaseti camilerde cemaat evlerinde konuşmamakla hepimiz bir büyük yanlışın içindeyiz.

Müslüman akıllı olur, ayakta uyumaz. Biz Müslümanlar bütün düşmanlarından daha akıllı olmamız için öncelikle namazlarımızı huşu içerisinde kıldığımız zaman dünyanın en üstün devleti biz oluruz ve o zaman yanlış yapan siyasetçi ile doğru yapan siyasetçiyi birbirinden ayırmak bizler için çok kolay olurdu.