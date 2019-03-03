0553 313 94 23

Müslüm Gürses vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğin ‘Müslüm Baba’sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6.

03 Mart 2019 Pazar 15:45
Müslüm Gürses vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğin ‘Müslüm Baba’sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında Zincirlikuyu’daki kabri başında anıldı. Anma törenine sanatçının eşi Muhterem Nur başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.


Arabesk müziğin ‘Müslüm Baba’sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında Zincirlikuyu’daki kabri başında anıldı. 6 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçıyı anma programına hayat arkadaşı Muhterem Nur, sanatçı Hakan Taşıyan ve çok sayıda hayranı katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende sanatçı için dua edildi.


Anma töreni öncesi soruları yanıtlayan Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses’in hala kalplerde yattığını ifade ederek, “Ne hovardalığı oldu ne düzenbazlığı oldu bu dünyada. Bu adam geldi ve göçtü. Peki bu adam çiçek bahçesinde değil de kim olsun ki? O yüzden çiçeği boldur, biz onun nerede olduğunu biliyoruz. Layık olmaya çalışıyoruz bir kardeşi olarak. Hala gönlümüzde yatıyor zaten. Bütün radyolarda halen Müslüm Gürses çalıyor” dedi.


Aralarında Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Müslüm Gürses’e benzeyen hayranı Mehmet Çiçek, “Kendimle gurur duyuyorum. Allah’a şükürler olsun ki bana bu Müslüm Gürses benzeri suratı verdi” dedi.


Anma töreninde okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, Müslüm Gürses’i mezarı başında yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Zamanın hızla geçtiğini belirten Nur, “Bugün yine bizi yalnız bırakmadılar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altıncı yılımız bitti, yediye girdik. Zaman öyle bir geçiyor ki anlamıyoruz bile. Ziyarete gelenleri burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum. Gözüm arkada kalmıyor ama ne olursa olsun şu toprağın altında yatıyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:45
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ordu’ya yeni OSB’ler geliyor”
    1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    2. Balkan Masterler Salon Şampiyonası..
    3. Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan..
    4. Hakkari’de 3. Kar Festivali
    5. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    6. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    7. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    10. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    11. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    12. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    13. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    14. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    15. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    16. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    17. Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 -..
    18. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. AK Parti'nin Ordu mitingi
    21. Engelliler Meclisinden Erzurumspor’a..
    22. Nefes kesen maçta kazanan yok!
    23. Trafikte sürücüleri tehlikeye attı,..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Mart’ta..
    25. AK Parti'nin Ordu mitingi
    26. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    27. Başkan Böcek, Serik adayı Mecek’in..
    28. Müslüm Gürses vefatının 6. yılında..
    29. İşte Bursa’yı geleceğe taşıyacak..
    30. Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı!..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var