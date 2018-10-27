Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filmi kimi anlatıyor

Arabesk müziğinin öncülerinden olan Müslüm Gürses'in hayatını konu alan "Müslüm" filminin oyuncuları sanatçının memleketi Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Peki Timuçin Esen kimdir? Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor canlandırıyor. Zerrin Tekindor kimdir? Gürses'in babasını ise Turgut Tunçalp canlandırıyor. Turgut Tunçalp kimdir?

Yönetmenliğini Can Ulkay ile Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan ve önceki gün vizyona giren "Müslüm" filminin oyuncuları sanatçının memleketi Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluştu. Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor'un canlandırdığı filmin oyuncularından Gürses'in babasını canlandıran Turgut Tunçalp, annesini canlandıran Ayça Bingöl ve çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, filmin gösterimi öncesi bir AVM'nin sinema salonunda izleyicilerle bir araya geldi.

Timuçin Esen kimdir?

Mahmut Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973, Adana doğumlu, Türk müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Ankara Ted Koleji Mezunudur. Aslen Niğde'lidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Zerrin Tekindor kimdir?

Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Mezun olunca Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. 1990 - 1994 yılları arasında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam etti 1994 yılında mezun oldu. Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gören Zerrin Tekindor, bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüzve Bedri BaykamAtölye'lerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel kolleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır.

Turgut Tunçalp kimdir?

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya’da doğmuştur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Turgut Tunçalp, uzun zaman önce evlenip boşanmıştır. Çocuğu yoktur.

2013 yılında yazar Hande Altaylı’nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun’un senaryolaştırdığı “Merhamet” adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı. 2013 – 2014 yılları arasında “Kaçak” adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Haluk Bilginer, Begüm Birgören ile birlikte oynadı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan DüzyatanErtuğrul Gazi’yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Turgut Tunçalp film ve dizileri

2014 – Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Moskof Recep) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Kaçak (Kel Sait) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2013 – Delisin Delisin (Rami) (Sinema Filmi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Ali) (Sinema Filmi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Tanju) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Paparazzi Zeki) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Manyak Cafer) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat 2. 3.Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Komiser) (TV Dizisi)

2010- Recep İvedik 3 (Paintball Hakemi) (Sinema Filmi)

2010 – Anneannem (Kısa Film)

2009 – Çılgın Kanal (Bilge) (TV Dizisi)

2009 – Uygun Adım Aşk (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Adanalı 2. 3. Sezon (Mesut) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2007 – İki Yabancı (TV Dizisi)

2007 – Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Fatih) (TV Dizisi)

2006 – Ümit Milli (Tom) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kötü Adam) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Haşhaşi) (Sinema Filmi)

2006 – Eksik Etek (Kerem) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (İsmet) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Şifre (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Başkomiser) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2004 – Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Taksici) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Veysel) (TV Dizisi)