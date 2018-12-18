THY- Euroleague
0553 313 94 23

Müslüm filmi 6 milyon izleyiciyi aştı

18 Aralık 2018 Salı 11:42
Müslüm filmi 6 milyon izleyiciyi aştı

İSTANBUL (AA) - Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen hasılat ise 80 milyon lirayı buldu.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, 2018'in en çok izlenen yapımı olurken, 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 6. sıraya yerleşti. Uslu'nun bir önceki filmi olan "Ayla" ise 7. sırada yer aldı.

Recep İvedik serisinin 5. ve 4. bölümleri en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı paylaşırken, 3. sırada "Düğün Dernek", 4. sırada "Fetih 1453", 5. sırada ise "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi bulunuyor.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci'nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı.

İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği film, 26 Ekim'de vizyona girmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:42
  1. mustafa uslu
  2. Müslüm
  3. sinema

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye 190 milletten göçmene ev sahipliği yapıyor"
    1. "Türkiye 190 milletten göçmene ev..
    2. AK Parti'de flaş gelişme! Görevden..
    3. Örgütte kritik görevler yaptılar! 2..
    4. Amcasını odunla öldürdü, kabloyla..
    5. IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriye'ye..
    6. Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal..
    7. HDI Sigorta, acenteleri ile genel..
    8. "2019'da gayrimenkulün reçetesi..
    9. Erdoğan davet etti! Ruhani Türkiye'ye..
    10. Kardeşinin kızları, bayıltıncaya kadar..
    11. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl?
    12. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    13. Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır..
    14. Papağana şiddet uygulayan yarışmacının..
    15. Fitnesste hedefi dünya ve Avrupa..
    16. Eşine desteği tribünden değil..
    17. "Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız"
    18. Dicle Barajı'nda kopan kapak
    19. Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1..
    20. Teröristbaşı için açlık grevi yapacak
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk