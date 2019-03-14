0553 313 94 23

“Musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zeytinburnu’ndaki ‘Ordulu Hemşehri Buluşması’ programında çocukluk zamanındaki belediyecilik anlayışını anlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:05
“Musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam”

Zeytinburnu’ndaki ‘Ordulu Hemşehri Buluşması’ programında çocukluk zamanındaki belediyecilik anlayışını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam” dedi. Bakan Varank, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un projelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tüm imkanlarıyla destekleyeceğini söyledi.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen ‘Ordulu Hemşehri Buluşması’ programı, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti belediye meclis üyesi adayının tanıtıldığı programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve İffet Polat, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Esenyel, dernek başkanları ve yüzlerce Ordulu katıldı.

 

“Musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam”

 

Çocukluk dönemindeki Zeytinburnu’nu anlatan Bakan Varank, “Suyun olmadığı, çöp dağlarının yaşandığı bir belediyecilik anlayışı vardı. Ben anneciğimle o su deposundan bidonlara suyu doldurup beşinci kata çıkardığımız zamanları asla unutmam. Aynı zamanda gece yarısı nöbetleşe kalkıp belki bir saat su akar diye musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam. Tabi gençlerimiz bunları hatırlamadığı için onlar nispeten AK Parti belediyeciliğiyle büyüdükleri için o zamanki belediyecilik anlayışının pek farkında değiller” dedi.

 

“Ömer Bey’in gönül belediyeciliğinin yürüyen bir timsali olduğunu söyleyebilirim”

 

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy ile yakın bir mesai arkadaşlığı yaptığını ifade eden Bakan Varank, “Ömer Bey’in hep beyefendiliğini, gönül belediyeciliğinin yürüyen bir timsali olduğunu söyleyebilirim. Beyefendiliğini, devlet adamlığını, çalışkanlığını çok iyi biliyorum. Kendisinin Zeytinburnu için bir şans olduğunu bilmeniz gerekiyor” dedi.

 

“Zeytinburnu’nu ‘Akıllı Şehir’ haline getirmek için hep beraber gayret edeceğiz”

 

Bakan Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla kendisinin projelerini destekleyeceğiz. Zeytinburnu’nu son yıllarda yakaladığı bu güzel, çevreci kültür belediyeciliğinin yanında teknolojide de giderek ‘Akıllı Şehir’ haline getirmek için hep beraber gayret edeceğiz. Bu manada yol yürüyeceğiz” dedi.

 

“Ömer Bey’in bütün projeleri benim de projelerimdir”

 

Bakan Varank “Ömer Bey’in bütün projeleri benim de projelerimdir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle birlikte kalkınma ajansları da bakanlığımız bünyesine geçti. Dolayısıyla bizler, bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin potansiyellerini değerlendirip ekonomilerini geliştirmek için cazip ve merkezi olarak o bölgeleri ortaya çıkarmak için projeler geliştiriyoruz. Bu manada şunun garantisini verebilirim. Ömer Bey’in bütün projeleri bizim projelerimiz olacak. Hep beraber takip edeceğiz” dedi.

 

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat konuşmasında AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için destek talep etti. Ordulu hemşehrilerine seslenen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ise “Helal süt emmiş bir başkan adayımız var. Ömer Bey’e başkan adayı demeyi doğru bulmuyorum. Düzeltiyorum. Arkadaşlarımın bundan sonra başkanım diye hitap etmelerini ve takdim etmelerini talep ediyorum” dedi.

 

“Zeytinburnu’muzu kentsel dönüşüm ile tanıştıracağız”

 

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Burada bakan beyin de ifade ettiği üzere önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başta başlamış uygulamaları tamamlamak olmak üzere Zeytinburnu’muzu kentsel dönüşüm ile tanıştıracağız. İnşallah en iyi uygulamayı burada yapmak bize nasip olur” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:05
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da hizmete açılacak”
    1. Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da..
    2. Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü..
    3. Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı kutladı
    4. Doğu Anadolu'da kar ve çığ uyarısı
    5. ABD Senatosu, Amerikan askerinin..
    6. Kaçkar Dağları’ndaki heliski..
    7. Üvey anne dehşeti... Görüntüler yürek..
    8. İran sınırında karla mücadele çalışması
    9. Yıldırım: ’14 Mart, sağlık..
    10. Gemlik tipi zeytine ciddi destek geliyor
    11. (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü..
    12. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    13. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    14. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    15. İmplant tedavisi nedir?
    16. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    17. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    18. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    19. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    20. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    21. Ebubekir Taşyürek: “Biz hizmet etmek..
    22. Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile..
    23. Fatsa’da halk konseri
    24. Hitler’den emekli maaşı alan 15..
    25. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    26. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    27. Tekirdağ için hazırlanan tarımsal..
    28. Elazığ’da hırsızlık ve uyuşturucu..
    29. Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve..
    30. Çöpün önündeki tabut herkesi korkuttu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!