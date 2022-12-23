Muslera'ya kallavi ceza geliyor!

2022 Dünya Kupası son grup maçında Uruguay, Gana ile karşılaşmış ve FIFA, 4 futbolcuya disiplin soruşturması açmıştı. 4 ismin arasında Fernando Muslera'nın da olduğu bilinirken tecrübeli eldivenin ceza alacağı neredeyse kesinleşti.

FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından dört oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Karşılaşmada hakeme sert itirazlarda bulunan oyuncuların ceza alacağı kesinleşti. Aralarında Muslera'nın da bulunduğu oyuncu grubunun alacağı tahmini cezalar netleşti.

Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godin, hakeme fiziksel temasta bulundukları gerekçesiyle ilgili disiplin kurula sevk edilmişlerdi. Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera özelinde açıklamalarda bulunmuştu.

Hackett, "Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Güvenliğin beklediğiniz kadar iyi olmadığı konusunda biraz endişeliydim. Bunun olmayacağını düşünebilirsiniz. Premier Lig'e baktığınızda bu çok sık olmaz ama olduğunda çok hızlı bir şekilde güvenlik vardır. Bu doğru değildi." demişti.

"FIFA'nın Uruguay'a sert bir ceza vermesini bekliyorum. Önemli bir para cezası ve uzaklaştırma olacaktır. Turnuva dışındalar ama uluslararası oyuncuları var. Herhangi bir yasak uzun süreli olacak. 1-2 maç değil."

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayla ilgili, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım" demişti.

Muslera ve Godin'in hakemi protestodan para cezası alacağı belli oldu. FIFA yetkilisinin sırtına vuran Gimenez ve VAR monitörüne tekme atan Cavani'yi minimum beklenen ceza ise 10 milli maçtan men olacak.