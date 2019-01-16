Fernando Muslera'dan Ozan Kabak'a veda mesajı

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Fernando Muslera, Almanya Ligi ekiplerinden Suttgart'a giden Ozan Kabak'a sosyal medyadan veda etti.

Muslera, Instagram hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile fotoğrafının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sen Galatasaray'ın çocuğusun"

"Geçtiğimiz 6 ay boyunca her şeyini vererek yaptığın mücadele için çok teşekkürler. Sen Galatasaray'ın çocuğusun ve hep öyle kalacaksın ama şimdi yeni macera zamanı... İyi şanslar, tadını çıkar ve yolun açık olsun..."

Fernando Muslera'>Fernando Muslera</a>'dan <a class='keyword-sd' href='/stuttgart/' title='Stuttgart'>Stuttgart</a>'a Giden Ozan Kabak'a Veda Mesajı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/fernando-musleradan-stuttgarta-giden-ozan-kabaka-veda-mesaji-7b1015.jpg" alt=""/>