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Spor Muslera'dan kötü haber
Spor

Muslera'dan kötü haber

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da, Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera sakatlanarak oyundan ayrılmıştı. Fernando Muslera'nın sağlık durumu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 13:47:00 -
Muslera'dan kötü haber

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da, Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera sakatlanarak oyundan ayrılmıştı. Fernando Muslera'nın sağlık durumu belli oldu.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi. 

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