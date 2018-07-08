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Muslera'dan büyük fedakarlık!2 acı haberle maça çıkmış

Dünya Kupası'na kendisinden beklenilmeyen bir gol yiyerek veda eden Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'nın, 2 acı haberle maça çıktığı açıklandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:59
Muslera'dan büyük fedakarlık!2 acı haberle maça çıkmış

Uruguay, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya Varane ve Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 yenilerek organizasyona çeyrek final aşamasında veda etti.

Fransa’nın farkı ikiye çıkaran golünde Uruguay'ın file bekçisi Muslera büyük bir hataya imza atarak topun filelerle buluşmasına engel olamadı.
 
 BÜYÜKANNESİNİ VE AMCASINI KAYBETTİ
 
Mücadelenin ardından ise Muslera'yla ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı. Uruguaylı kalecinin bu hafta içinde iki akrabasının ölüm haberini aldığı belirtildi. Güney Amerika basınına yansıyan haberlerde Muslera'nın son 72 saat içerisinde art arda büyükannesi ve amcasını kaybetmiş olduğu ve maça bu şekilde çıktığı ifade edildi. (Yenişafak)
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:59
  1. fernando muslera
  2. Dünya Kupası

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