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Musk'tan Tayland'da mahsur kalan çocuklara yardım

Musk, şirket mühendislerinin yarın Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarına yardım edeceklerini belirtti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
Musk'tan Tayland'da mahsur kalan çocuklara yardım

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX mühendislerinin yarın Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarında Tayland hükümetine yardım edeceklerini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları hakkında bazı Twitter kullanıcılarıyla teknik detayları da paylaşan Musk, mağaranın içine hava pompası ve borular sokarak mahsur kalanların kurtarılabileceği fikrini öne sürdü.

Musk, paylaşımında, "Orada şahsen bulunmadan değerlendirilmesi güç birçok zorluk var. Ancak ileriye bakarak sıkı çalışmalı ve elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

Mağaradaki su seviyesi drenaj pompalarıyla tahliye edilerek düşürülmeye çalışılırken, kurtarma ekipleri mağara dışına alternatif çıkış sağlayacak hava boşlukları bulmak için arazi taraması da yapıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
  1. Elon Musk
  2. Tayland
  3. SpaceX
  4. tesla

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