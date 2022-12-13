Muskat nedir? Muskatin hiç duyulmamış şaşkına çeviren faydaları! Muskat yağını: (Hint cevizi) muskat nerede kullanılır?

Sos tariflerinin vazgeçilmez malzemesi olan muskat, mutfak kültürümüzde çok alışık olmadığımız bir lezzet olamamasına bağlı olarak çok fazla tüketilmemektedir. Rendelenerek kullanılan, emeklere eklendiği an bambaşka bir aroma katan muskat aynı zamanda insan bedenini birçok hastalığa karşı korumaktadır. Peki nerelerde kullanılır?

Muskat nedir?

Muskat, halk arasında küçük Hindistan cevizi olarak da anılan, tropik bir ağaç ve onunla aynı adı taşıyan meyvesi diyebiliriz. Muskat, yemek ve salatalarda daha lezzetli bir tada ulaşmak için kullanılan bir çeşit baharattır. Ortalama ceviz büyüklüğündedir.

Muskat’ın Faydaları Nelerdir?

-Antioksidan özelliği ile karaciğer ve böbrekleri temizliyor.

-Vücuttaki oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da yardımcı olmaktadır.

-Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Muskatın vücuttaki birçok ağrıların kestiği görülmektedir. İçerisinde bulunun vitaminler sayesinde doğal ağrı kesiciler arasındadır. Mide ve karın ağrılarına da iyi gelmektedir.

-Diğer bir özelliği ise yorgunluğa ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.

-Ayrıca muskat böbrek taşlarını önleme de ve dökülmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor ve strese ve zihinsel yorgunluğu da iyi gelmektedir.

-Muskatın konsantrasyonu artırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca grip, soğuk algınlığı, nezle ve öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Özellikle sinir sistemini rahatlatır ve sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.

-Antiseptik özelliği sayesinde ciltte görülen akne ve sivilcelerin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Kilo almak ve iştahsızlık için muskatın çok faydası bulunmaktadır. Muskat baharatı iştah açmada bir numaradır.

-Çocuğu olmayan kadınların hamile kalmak için düzenli yeterli miktarda musakatı kullandığı zaman hamile kalma olasılığı da artmaktadır.

-Çocuklarda görülen gaz ve şişkinlik için az miktarda verilebilir.

-Özellikle kırmızı kan hücrelerin artışını sağlar ve kansızlığa ve demir eksikliğine de iyi gelmektedir.

-İshal, kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarını tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.

-Kanseri önleyici özelliği de bulunmaktadır. Kanser hücrelerinin büyümesini de engellemektedir.

Muskatın Tüketimi Nasıldır?

Yemeklerde baharat olarak tüketilmelidir.

Kış aylarını içerisine koyulabilir.

Hamur işlerinde, kurabiyelerde ve tatlılarda kullanılabilir.

Muskat nerede kullanılır?

Beşamel sosa, kremalı yemeklere, hatta kek ve kurabiyelere bile yakışan bu baharatı hamur işlerinde, çöreklerde ve salatalarda da deneyebilirsiniz. Patates püresi, brokoli çorbası, brokoli salatası, Brüksel lahanası, karnabahar gibi yemekler muskatın sıklıkla kullanıldığı yemekler arasındadır.

Muskat yağı faydaları

Nutmeg uçucu yağı, mide bulantısı, kas ağrıları, romatizma, artrit, sinirlilik ve uykusuzluk ile ilgili sorunların tedavisine yardımcı olduğu belirtilmekle beraber; Zihni arındırma, duyguları dengelemeye ve dinlendirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.