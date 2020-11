'Musibetler yılı 2020'

Her yeni yılbaşında birileri yeni yıla nasıl girersen öyle devam eder diyerek genellikle çılgınlık derecesinde güle oynaya eğlenceyle giriş yapmayı (batıl bir inanç olarak) alışkanlık haline getirmiştir. Oysa insanlar bir yıl daha geride bırakıp yaşlandıklarını hesaplayarak ciddiyetle kendilerini bir iç muhasebeden geçirerek daha kârlı çıkabilirlerdi.



Allahu a’lem, bunca musibetten salgına kadar meydana gelen tüm can yakan olaylar dünyanın sonuna geldiğimize işaret etmektedir. Allah beterinden korusun inşallah.



Yaşadığımız son İzmir depreminden de anlamış olduk ki; deprem olmadan önce önlem almanın, deprem esnasında ve sonrasında nelerin yapılmasının gerektiğini iyice bilmek, hayatta kalabilmemiz bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Bir deprem ülkesi olduğumuzun bilinciyle hareket edilmesi halinde zarar, hasar ve ölümlerin en aza indirilebileceği apaçık bir gerçektir.



Hayatımızı tepeden tırnağa etkileyen 2020 yılı, galiba hiç unutulmayacak ve unutulmaması gereken bir yıl olarak kayıtlara geçecektir. Hâlâ biz hayatta olanlara bunca acı hadise ibret olmalı ve geleceğimiz olan çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz kaçınılmazdır.



Yurdumuzun ve tüm dünyanın üzerinde dolaşıp duran kara bulutların bir an önce dağılmasını Rabbimizden niyaz ederek, ölmüşlerimize rahmet hasta ve yaralı olanlarımıza da acil şifalar diliyoruz.