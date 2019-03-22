MÜSİAD’tan şehitler anısına pilav hayrı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitler için pilav hayrında bulundu.

MÜSİAD Manisa Şubesi tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Cami’sinin bahçesinde cuma namazı çıkışı pilav hayrı yapıldı. Derneğin Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri tarafından vatandaşlara dağıtılan etli pilav hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken hayrın kabul olması temenni edildi.

Çanakkale zaferinin Türk ve İslam dünyası için bir dönüm noktası olduğunu ve bunu da kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzu belirten Başkan Mehmet Reşit Ürper, "Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin kutsal hatıraları için vatandaşlarımıza pilav hayrında bulunmak istedik. Allah kabul eylesin, ruhları şad olsun." dedi.