0553 313 94 23

MÜSİAD’tan KOSGEB’e ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimi, kurum ziyaretleri kapsamında KOSGEB’i ziyaret etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
MÜSİAD’tan KOSGEB’e ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimi, kurum ziyaretleri kapsamında KOSGEB’i ziyaret etti.


MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya KOSGEB Müdürü Murat SEKİ’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Poyraz, Seki’ye iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür etti.


KOSGEB’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Poyraz, göreve geldikleri dönemden itibaren KOSGEB’in teşvikleri hakkında üyelere zaman zaman bilgiler verdiklerini söyledi. Her yıl belirli aralıklarla eğitimlerle MÜSİAD üyesi yaklaşık bin 500 üyeye KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitim programları kapsamında sertifika verildiğini belirten Poyraz, bundan sonra da her iki kurum arası işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.


KOSGEB Müdürü Murat Seki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD Başkanı Poyraz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Poyraz’ın göreve gelmesi ile birlikte gayretli çalışmalarını takından takip ettiklerini belirten Seki, “Bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir sezonu açıyor
    1. Başakşehir sezonu açıyor
    2. Gaziantep kurutmalığı dünya..
    3. İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa..
    4. Kuş kafesine giren yılanı itfaiye..
    5. Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek
    6. Bandırma’da Kabotaj Bayramı törenle..
    7. Klima motorlarında çıkan yangın..
    8. İş ilanları güncel son dakika kamu..
    9. İran'dan Türkiye açıklaması!
    10. Almanya'da Uluslararası Cesaret..
    11. Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne..
    12. Sınır hattında uzun boylu bitki..
    13. Ergenekon davasında karar
    14. Türk üniversiteleri Afganistan'da..
    15. Kagawa Beşiktaş'ı unutamıyor!
    16. Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu
    17. Evleri yanan 7 kişilik aile yardım..
    18. Regl döneminde ağrıları azaltmak için..
    19. Osmangazili atıcı Dünya Şampiyonası’nda
    20. Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi..
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor