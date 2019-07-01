MÜSİAD’tan KOSGEB’e ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimi, kurum ziyaretleri kapsamında KOSGEB’i ziyaret etti.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya KOSGEB Müdürü Murat SEKİ’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Poyraz, Seki’ye iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür etti.

KOSGEB’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Poyraz, göreve geldikleri dönemden itibaren KOSGEB’in teşvikleri hakkında üyelere zaman zaman bilgiler verdiklerini söyledi. Her yıl belirli aralıklarla eğitimlerle MÜSİAD üyesi yaklaşık bin 500 üyeye KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitim programları kapsamında sertifika verildiğini belirten Poyraz, bundan sonra da her iki kurum arası işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

KOSGEB Müdürü Murat Seki ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD Başkanı Poyraz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Poyraz’ın göreve gelmesi ile birlikte gayretli çalışmalarını takından takip ettiklerini belirten Seki, “Bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.