0553 313 94 23

MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.

24 Mart 2019 Pazar 10:21
MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Ahmet Tan MÜSİAD üyelerine Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans verdi.


MÜSİAD Gaziantep Şubesi Tarafından düzenlenen konferansa Müsiad üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak alınan erken seçim kararlarının politik pazarlamayı artık her zamankinden fazla gündemi meşgul etmesine yol açtığının altını çizdi. Başkan Mehmet Çelenk, “Türkiye siyaseti ve politik pazarlama konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Günümüzde politik alanlarda öne çıkan marka yönetimi hedef Pazar seçimi ve bölümlendirilmesi gibi konularda siyaset biliminin yetersiz kalması bu alana pazarlama ve işletme bölümünün girmesini sağlamıştır. Pazarlama artık siyasi partiler tarafından da hedeflerine ulaşma konusunda kullanılan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak alınan erken seçim kararları politik pazarlama artık her zamankinden fazla gündemi meşgul etmektedir. Nasıl ki bir tüccarın sahip olduğu ürünü doğru fiyat politikasıyla en doğru pazarlara açılma gayesinde olması gibi siyasetçinin de hedefi mesajlarını en doğru kitlelere ulaştırabilmesidir. Bu nedenle siyasi partilerin ve adayların seçmenlerinin oylarını en yüksek oranlara çıkarabilmesi için politik pazarlamaya önem vermeleri kaçınılmaz bir hal almıştır. Politik pazarlama bir siyasi oluşumun yada bir siyasi partinin belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasını yöneltmektedir. Bu konuyu değerli hocam ile değerlendireceğiz” diye konuştu.


“Pazarlama sadece satmak değildir”


Çelenk’in açılış konuşmasının ardından Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Ahmet Tan, Müsiad üyelerine Türkiye siyaseti ve politik pazarlama konulu konferans verdi. Türkiye’de lider vasfının çok önemli olduğunu belirten Tan, seçmenlerin çoğunun lidere oy verdiğini belirtti. Politik pazarlamanın ülke siyasetini kurtaracak olan temel kavram olduğunu ifade eden Tan, pazarlamanın sadece satmak olmadığını bu kelimenin çok üstünde anlam taşıdığının altını çizdi. Konferans soru ve cevapla sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:21
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    1. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
    2. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    3. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    4. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    5. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    6. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    7. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    8. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    9. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    10. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    11. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    12. Fıstık çamının geleceğine imza
    13. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    14. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    15. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    16. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    17. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    18. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    19. Ankara Cumhur dedi
    20. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    21. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    22. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    23. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    24. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    25. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    26. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    27. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    28. Kirası 822 milyon euro
    29. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    30. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak