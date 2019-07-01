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MÜSİAD’ın dünü ve bugünü konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, önceki dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle kaynaşma programı düzenledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
MÜSİAD’ın dünü ve bugünü konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, önceki dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle kaynaşma programı düzenledi.


MÜSİAD Konya’da her Cuma gerçekleştirilen programların bu haftaki konuğu, MÜSİAD Konya 3. dönem Başkanı Ziya Özboyacı oldu. MÜSİAD Konya Şubesi 3. dönem yöneticileri, tecrübelerini paylaştı.


Kızılören, Kuruçeşme Han Kervansarayında düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD Konya olarak önceki dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Üyelerimiz arasında kaynaşmayı artırmak için bu tür programları önemsiyoruz. Bölgesel kahvaltı programlarımız, hasbihallerimiz ve cuma konferanslarımızla işbirliği ortamımız daha da kuvvetlenecektir” dedi.


MÜSİAD Konya 3. dönem Başkanı Ziya Özboyacı ise, “MÜSİAD geçmişten günümüze bir birlikteliğin ve beraberliğin sembolü haline gelmiştir. Geçmişte çok zorlu dönemler yaşadık. 28 Şubat gibi zorlu bir dönemi beraber atlattık. Yapımız o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş ki, tüm bu badireler atlatılmış, kurumlarımız dayanışma içerisinde gücünü artırarak çalışmaya devam etmektedir. MÜSİAD’da her zaman samimiyet hakimdir. Üyelerin birbirleri ile olan diyaloğun gelişmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir. Konya şehri kadim bir şehirdir. Bu şehrin geleceği için milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları hep beraber hareket etmelidir. Sanayici ve işadamlarımız finans konusunda biraz daha dikkatli olmalıdır. Borçlanma ve hukuk konusunda eğitimler almalıdır. Öz sermayesini önemsemeyen bir işletmenin gelişmesi mümkün değildir. Yatırım yaparken veya bir finans yönetimi gerçekleştirirken etrafındaki dinamikleri iyi bilmelidir. Bu dinamiklerin farkına varmayan işletmeler maalesef yok olmaktadır. Zor bir dönemden geçtiğimiz herkes tarafından bilinmektedir. Bu bizim için bir imtihandır. Atacağımız güzel adımlarla bu imtihanı aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


Ziya Özboyacı’nın ardından MÜSİAD Konya Şubesi 3. dönem yöneticileri, tecrübelerini paylaştı.Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
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