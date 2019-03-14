0553 313 94 23

MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na ziyaret

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu’na ziyarette bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 14:40
MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu’na ziyarette bulundu.

 

Ziyarette Mehmet Çelenk başkanlığındaki şube yöneticileri ve üyelerinden oluşan işadamları da yer aldı. Ziyarette konuşan MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk üretim ve istihdam konularının yanı sıra şehir ekonomisine katkı sunan işletmelerin sorunları, üretilen mallar ve ihracatlar gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. Çelenk, "OSB’deki yatırımların artması için çalışacağız. Bizde, MÜSİAD olarak geliştirmekte ve üretmekte olduğumuz projeler ile Gaziantep OSB ile birlikte yürüteceğimiz projelerde sanayiciliğin geliştirilmesi önceliğimiz arasında yer alıyor. Şu an Türkiye’nin en büyük OSB’sine sahibiz. Çıkan her türlü sorunun da birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

 

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Türkiye’de en düzenli ve güzel sanayi bizim sanayimiz. Elbette burada sanayicimizin de emeği çok fazla onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman sen ben yapmadık. Her zaman “Biz” olduk. Birlik beraberlik içerisinde sanayicimizin yeri geldi sorununu, sıkıntısını dinledik, yeri geldi mutluluğuna üzüntüsüne ortak olduk. İnsanlarımızı dinledik onların talep ve görüşlerini değerlendirip, istişare ettik, sizin gibi değerli sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte istişarelerde bulunduk, buda tabii ki bizi zirveye taşıdı" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:40
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’deki sokak hayvanları taramadan geçirildi
    1. Hakkari’deki sokak hayvanları..
    2. Türel : " Biz kazandığımızda Antalya..
    3. Genç yeteneklere destek
    4. İkiz plakalı kamyonetler yan yana..
    5. Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret
    6. Varto’da ‘Kara Çarşamba’ programı
    7. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi
    8. Demirkol parkları inceledi
    9. İnsansız ’Karanlık Fabrika’ görücüye..
    10. Söylemez’den Arguvan’daki okullara..
    11. Perakendecilerden 11’inci Alışveriş..
    12. Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde..
    13. 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi..
    14. Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü
    15. Almanya’da 2018 yılında 109 bin 584..
    16. MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na..
    17. İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami..
    18. Kaçak kazıya suçüstü
    19. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    20. Büyükler alışverişte, minikler..
    21. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    22. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
    23. "Canlı olma ihtimalleri var"
    24. BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti
    25. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    26. Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü
    27. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
    28. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
    29. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
    30. Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın