MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına tepki

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, yayınladığı mesajda Mısır’daki idam kararlarına tepki gösterdi.

Darbeci Sisi’nin Mısır’da masum insanları katlettiğini söyleyen Poyraz, “Bilindiği üzere Mısır’da, Şubat 2011’de Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşler ve halkın büyük çoğunluğunun desteklediği Muhammed Mursigüç kazanmış ve gerçekleştirilen seçimle ilk kez seçimle gelen cumhurbaşkanı olarak Mısır tarihine geçmişti. Mısır’ın istikrarını ve seçilmiş cumhurbaşkanını hazmedemeyen Mısır cuntası ordunun desteğiyle temmuz 2013’teseçimle işbaşına gelen meşru Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı bir darbe gerçekleştirdi ve yönetime el koydu. Darbe gerçekleşirken sözde demokrasinin beşiği olan batı, sesini çıkarmasışurada kalsın, aleni ve tüm imkanlarını seferber ederek cuntaya sahip çıktı. Mısır halkı, meşru Cumhurbaşkanına ve yönetimine sahip çıkmak için aylarca Rabia Meydanı’nda protestolarını, zalim Firavun Sisi’ye karşı tepkilerini dile getirdi. Bunları gerçekleştirirken taşkınlık yapmadı, silaha sarılmadı. Mısır halkının meşru ve demokratik olan bu hakları, çok sert ve insanlık dışı uygulamalarla dünyanın gözü önünde ihlal edildi. Müslüman Kardeşler’in de destek verdiğieylemlerde güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahalesiyle 800’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Akabinde tutuklamalar ve idam kararları verildi.Rabia Meydanı’nda düzenlenen oturma eylemi nedeniyle 700 kişinin yargılandığı davada 75 kişi hakkında idam cezası verildi, 600’den fazla kişi ise farklı hapis cezalarına çarptırıldı. İnsanlık dışı ve hukuk ihlalinin tüm boyutlarıyla ortaya çıktığı böyle bir dönemde İslam coğrafyasında güçlü bir sesin çıkmaması, batıyı da arkasına alan Mısır darbecisi Sisi’yidaha da cesaretlendirdi” ifadelerini kullandı.

Poyraz, mesajının devamında “İnsanlık dışı uygulamalarını ve hukuka aykırı kararları almaya devam eden Firavun Sisi yönetimi en son içinde bulunduğumuz Şubat ayı içerisinde, darbeci rejim, Mısır’ın kuzeyinde bir hakimin oğlunu öldürme suçlamasıyla diğer altı genci de idam etti. Geçtiğimiz çarşamba günü idam edilen gençler ise rejim tarafından 29 Haziran 2015’te Müsteşar Hişam Berekat’ı öldürmekle suçlandı. İstinaf Mahkemesi geçtiğimiz 25 Kasım tarihinde verdiği hükümle alt mahkemenin aldığı kararı onadı ve yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından, son kanuni düzenlemenin öngördüğü şekilde iç hukuk yolları bütünüyle tüketilmiş oldu ve böylelikle diğer idam kararları da gerçekleştirilmiş oldu. Sözde suçlamalar ve sözde hukuk kararlarıyla, hayatının baharında olan 9 genç idam edilmiş oldu. Ahmet Taha, Ebu’l Kasım Ahmet, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el Ahmedi, Ebubekir es Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmet Muhammed, Ahmet Mahrus Seyyid ve İslam Ahmet isimli gençlerin Kahire’deki istinaf cezaevinde infaz edilmeleri neticesiyle Şehadet ayı olan Şubat ayında şehadet şerbetini içmiş oldular. Böylelikle darbeci Sisi’nin göreve geldiği 8 Haziran 2014’ten bu yana Mısır’da idam edilenlerin sayısı 42’ye yükselmiş oldu. MÜSİAD Malatya Şubesi olarak, henüz hayatlarının baharında olan masum ve suçsuz olan bu gençlere reva görülen idam kararını şiddetle telin ediyor, Mısır mahkemelerince verilen ve infazı beklenen idam kararlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz" diye konuştu.