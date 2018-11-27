MÜSİAD'dan Latin Amerika açılımı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), stratejik bölge olarak belirlediği Latin Amerika'da temsilcilik açılışlarına imza attı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor.

2018 sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD, stratejik bölge olarak belirlediği Latin Amerika’da temsilcilik açılışlarına imza attı. Meksika ve Kolombiya açılımlarıyla Latin Amerika’da atağa geçen MÜSİAD, böylece 86 ülkede 216 temsil noktasına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Latin Amerika'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve bölgeyi ziyaretlerinin ardından giderek önem kazandığını belirtti.

MÜSİAD’ın 2019'u "Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı" olarak belirlediğini aktaran Uyar, bu anlayış doğrultusunda öncelikle Venezuela temsilciliğinin açılışını yaptıklarını, son olarak da Meksika ve Kolombiya temsilciliklerinin açılışını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uyar, MÜSİAD olarak yabancı ülkeler ile ilişkilerinde "Ticaret Diplomasisi" kanalını kullanarak ilerlediklerini kaydetti.

Küresel ticarette gittikçe sertleşen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmenin ve riskleri doğru okuyarak gerekli hamleleri zamanında hayata geçirmenin günümüzde ticaretin ivme kazanması adına çok önemli bir mesele olduğunu vurgulayan Uyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret Diplomasisi' projesiyle ticaret trafiğini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek ve ülkemizin ticaret potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koymak için çalışıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde temas edilen insan sayısını günden güne artırıyoruz. Böylece gerek MÜSİAD gerek ülkemizin bilinirliliğini geliştiriyor ve ülkemiz adına olumlu intibanın oluşmasını sağlıyoruz.Bu minvalde 86 ülkede, 216 noktada oluşan teşkilat ağımızla yürüttüğümüz ticaret diplomasisi hayati bir öneme sahip. Ticari ataşe gibi çalışan yurt dışı şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz aracılığıyla o ülkelerdeki iş insanları ile bir araya geliyor, teşkilatlanma çalışması yürütülen ülkelerin önemli STK’ları, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine gidiyor ve MoU anlaşmaları imzalıyoruz. Böylelikle ülkelerimiz arasında önemli ticaret köprüleri kuruyoruz."





- "Son temsilciliklerin ticari ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz"





İbrahim Uyar, Latin Amerika’nın 20 milyon kilometrekarelik bir alanda yaşayan 550 milyonu aşkın nüfusu barındırdığını, 2 trilyon doları aşkın GSYH üreten ve 700 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmi olan büyüklü küçüklü 33 ülkeyi kapsadığını bildirdi.

Uyar, şunları kaydetti:

"Meksika, geçen yıl toplamda 409 milyar dolar ihracat, 420 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Ülkenin ticaret partnerleri arasında ABD, Çin, Almanya başı çekerken, Türkiye, bu ülkeye geçen yıl 441 milyon dolarlık ihracat, Meksika'dan da 772 milyon dolarlık ithalat yaptı. 2018 yılının ocak-eylül döneminde iki ülke ticaret hacmi 957 milyon dolara ulaştı. Kolombiya ile olan ticaret hacmimiz ise 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Meksika’ya oranla Kolombiya ile olan ticari ilişkilerimiz daha hızlı ilerliyor. Açtığımız son temsilciliklerin de ticari ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını umut ediyoruz."





- "Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar var"





MÜSİAD Meksika Temsilcisi olarak göreve başlayan Cengiz Deveci, Türkiye-Meksika arasındaki ticaret hacminin halihazırda yeterli seviyede olmadığını, Türkiye’nin ülkeye ihracatının istenilen seviyeye ulaşmadığını ve bunun geliştirilmesi noktasında önemli projelere sahip olduklarını belirtti.

MÜSİAD Kolombiya temsilcisi olarak göreve başlayan Mehmet Çankaya ise ilk iş olarak Kolombiya’daki resmi kuruluşları, tüm ticaret odası ve iş adamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğini bildirdi.

Türkiye-Kolombiya ticaret hacminin önemli bir seviyede olduğunu belirten Çankaya, Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı arasında ciddi bir fark bulunduğunu, ihracatın arttırılmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğunu aktaran Çankaya, MÜSİAD Kolombiya temsilciliğinin bu kapsamda iki ülke ticari ilişkilerine katkı sağlayacağını kaydetti.