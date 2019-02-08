MÜSİAD’dan eğitime çözüm önerileri

Arama Toplantısına ÖZKUR – BİR, EĞİTİMBİRSEN, ÖZDER, KÜLTÜRBİR-DER, TÖDER ve İTO Eğitim Komitesi temsilcilerinin yanı sıra, eğitim kurumlarının yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri başta olmak üzere sektörün önde gelen isimleri katıldı.

İki aşamada gerçekleştirilen toplantının ilk aşamasında sektöre ait problemlerin tespiti yapılırken ikinci aşamada okulların kendi bünyelerinde atması gereken adımlar ile yetkili mercilerden beklenenler ve sektörün geleceğine yönelik öngörüler yer aldı.

Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir SICAKYÜZ; sektör kurulunun özel öğretim kurumlarının gelişimi için mevcut sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirerek, faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirdiğini aktarmıştır.

Özel Okul Teşvikleri Uzatılsın

Katılımcıların tümü tarafından dile getirilen başlıca sorun “Özel Okullarda Teşvik Sisteminin Devam Ettirilmesi” olmuştur. Teşvik programının kalkması ile birlikte bu alanda yatırım yapmış olan birçok okulun dönem sonunda kapanmak durumunda kalacağı ve bu okullarda çalışan personellerin ciddi bir istihdam sorunu ile karşı karşıya kalacakları belirtilmiştir.

Temel Liselere Dönüşümlerini Tamamlamaları İçin Ek Süre Verilmelidir

Arama Toplantısı Moderatörlüğünü yapan MÜSİAD Özel Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Yusuf YALÇIN; Türkiye genelinde 1.000’e yakın Temel Lise’nin faaliyet gösterdiğini ve öğrencilerin sınavlara hazırlık talepleri sürdüğü müddetçe, temel liselerin ardından bir de özel öğretim kurslarının kapatılması durumunda, merdiven altı eğitimin kat kat artarak süreceğini aktardı.

İki başlık altında konuşmalarını yapan katılımcılar; öncelikle eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim politikaları ve ihraç edebileceğimiz düzeyde bir eğitim felsefemiz olması gerekliliğini gündeme getirdiler.

Arama Toplantısı kapsamında sektörün birçok problemi ele alındı ve gelişim alanlarına ilişkin çözüm önerileri belirlendi. Toplantıda başlıca; eğitim süreçlerinde kamunun yükünü alan özel okulların ekonomisi, sosyal hakları ve statüsü gibi meselelere değindi. Özel okul personeline kamuda sağlanan hakların tanınması, KDV oranının %1’e indirilmesi,bazı meslek gruplarında olduğu gibi personel maaşlarının %70’inin vergi kapsamı dışında tutulması, öğrenci teşvik kapsamının genişletilmesi, öğretmen niteliğinin artırılması, özel öğretim kursu ve temel lise gibi eğitim kurumlarının devam süresinin uzatılması başta olmak üzere sektörün temel problemlerini ve bu problemler karşısındaki çözüm önerilerini dile getirildi.

MÜSİAD Özel Öğretim Kurumları Raporunu Hazırlayacak

Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir SICAKYÜZ açıklamalarında sektör temsilcilerimizin katkısı ile bir rapor hazırlanacağını ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını aktardı.

Ayrıca sektör temsilcilerinin dile getirmiş olduğu MÜSİAD öncülüğünde bir platformun kurulması için gerekli hazırlıkları yapacağını ve bu yapının en kısa sürede hayata geçirileceğini aktarıldı.