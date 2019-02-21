0553 313 94 23

MÜSİAD’dan Dubai'ye "ekonomik markaj"

MÜSİAD Başkanı Kaan ve beraberindeki heyet Dubai temaslarında, ticaretin karşılıklı artırılması yönünde görüşmeler gerçekleştirdi

21 Şubat 2019 Perşembe 16:56
MÜSİAD’dan Dubai'ye "ekonomik markaj"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Gulfood Fuarın için gittiği Dubai’de ziyaretlerde bulundu.

MÜSİAD açıklamasına göre, program kapsamında ilk olarak Dubai Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kaan ve Uyar, gıda fuarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Buluşmada Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan da yer aldı.

Program, Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi (DAFZA) Genel Müdür Yardımcısı Nasser Al Madani ziyareti ile devam etti. Serbest bölgede gerçekleştirilen yatırımla ilgili bilgi alan Kaan, Türk şirketlerinin yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kaan ve beraberindeki heyet, bu buluşmanın ardından Abu-Dabi Büyükelçisi Can Dizdar ve Dubai Başkonsolosu Kılıç ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programın ikinci günü yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleşti. Dubai Uluslararası Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Arif Amiri ile bir araya gelen Kaan ve beraberindeki heyet, karşılıklı iş birliği çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kaan ve Uyar daha sonra Al Shafar Yatırım Grubu Başkanı Ali Shafar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda heyet karşılıklı yatırımların artırılması konusunu masaya yatırdı.

Sharjah Expo Merkezi Genel Direktörü Mohammed Al Mazrouie ile de bir buluşma gerçekleştirildi. Heyet, program sonunda Osquare Global CEO’su Khalid Ahmed ile toplantı yaptı, toplantıda yatırım ilişkileri ve karşılıklı yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:56
  1. Müsiad

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özhaseki esnafa menemen yaptı, programa Ankaray ile gitti
    1. Özhaseki esnafa menemen yaptı,..
    2. Nijerya'da Lassa sıtmasından 10 kişi..
    3. Rona Yırcalı Lübnanlı bakanları..
    4. Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan..
    5. Türk Kızılayından Kosovalı ailelere..
    6. Piyasalarda gün sonu
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü..
    9. Başkan Tokur’dan döner sermaye..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    11. DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi
    12. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    13. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    14. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    15. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    16. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    17. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    18. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    19. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    20. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    21. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    23. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    24. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    25. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    26. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    27. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    28. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    29. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    30. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!