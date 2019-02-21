MÜSİAD’dan Dubai'ye "ekonomik markaj"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Gulfood Fuarın için gittiği Dubai’de ziyaretlerde bulundu.

MÜSİAD açıklamasına göre, program kapsamında ilk olarak Dubai Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kaan ve Uyar, gıda fuarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Buluşmada Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve MÜSİAD Dubai Temsilcisi İdris Demirhan da yer aldı.

Program, Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi (DAFZA) Genel Müdür Yardımcısı Nasser Al Madani ziyareti ile devam etti. Serbest bölgede gerçekleştirilen yatırımla ilgili bilgi alan Kaan, Türk şirketlerinin yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kaan ve beraberindeki heyet, bu buluşmanın ardından Abu-Dabi Büyükelçisi Can Dizdar ve Dubai Başkonsolosu Kılıç ile akşam yemeğinde bir araya geldi.



Programın ikinci günü yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleşti. Dubai Uluslararası Finans Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Arif Amiri ile bir araya gelen Kaan ve beraberindeki heyet, karşılıklı iş birliği çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kaan ve Uyar daha sonra Al Shafar Yatırım Grubu Başkanı Ali Shafar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda heyet karşılıklı yatırımların artırılması konusunu masaya yatırdı.

Sharjah Expo Merkezi Genel Direktörü Mohammed Al Mazrouie ile de bir buluşma gerçekleştirildi. Heyet, program sonunda Osquare Global CEO’su Khalid Ahmed ile toplantı yaptı, toplantıda yatırım ilişkileri ve karşılıklı yatırımların artırılması konuları ele alındı.