MÜSİAD'dan çimento zammına tepki

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, gelecek yıl için çimentoya yapılan zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, “Çimentoya 2018 yılında yüzde 40’a yakın zam yapılmışken ve gevşeyen kurlarla beraber indirim beklerken, yapılan bu zamma anlam veremedik. “ ifadesini kullandı.



Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında birçok üründe indirime gidilirken, çimento üreticilerinin “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında belirlenen sürenin dolması ile birlikte, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere fiyatlara yüzde 35 ile 40 arasında değişen oranda zam yaptığına dikkati çekti.



Çimento maliyetinin inşaat maliyetinin yüzde 7-8’i kadar olduğunu ve inşaat sektörünün zor günler geçirdiğini dile getiren Yeltekin, şu dönemde bu zam kararı ile sektöre ilave ağır yük yüklemenin doğru olmayacağını kaydetti.



Yeltekin, Türkiye’de bir çimento kartelinin oluştuğuna ve firmaların farklı zamanlarda farklı oranlarda fiyat artışı açıklayarak rekabet hukukunun önüne geçmeye çalıştığına işaret ederek, alternatifi olmayan ürünlere yapılan zamların sektörü çaresiz bıraktığını bildirdi.





-"Hükumetin devreye girmesini bekliyoruz"





Hükumetin devreye girmesini ve fahiş zam oranlarına müdahil olmasını beklediklerini belirten Yeltekin, “İnşaat sektörü tüm maliyet baskısına rağmen 2018’de satış fiyat artışına gitmedi. Bu zamla sektör çok daha zor durumda kalır.” değerlendirmesinde bulundu.



Yeltekin, ayrıca çimento zammının bir tek betonu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyeceğini de dile getirdi.



Bu zammın hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Yeltekin, “Çimentoya 2018 yılında yüzde 40’a yakın zam yapılmışken ve gevşeyen kurlarla beraber indirim beklerken, yapılan bu zamma anlam veremedik. “ ifadesini kullandı.



