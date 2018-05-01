24 Haziran sonrası çok farklı bir Türkiye olacak

Kendini yenileyen ve günün şartlarına göre yeniden yapılanma sürecindeki Türk siyasi hayatının işleyişini hızlandırmak için bu seçim kaçınılmaz olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, “Bu seçim değişimin fiili durumdan yasal bir statüye kavuşacağı gibi Türkiye’nin önünü açacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yeni sistemle siyasi istikrarsızlığın aşılarak demokrasimizin gelişeceği, yerli ve yabancı yatırımcılara güven vereceği bir sürece geçileceği inancında olduklarını belirten Genel Başkan Kaan, şu görüşlere yer verdi:

SEÇİMLER ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Referandum sonucu Türk siyasi sistemi değişmiştir. Bu değişimin hayata geçirilmesi ve uygulanır hale getirilmesi için seçimlerin erkene alınması faydalı olmuştur.

Ülkenin gündeminden hiç eksik olmayan erken seçim tartışmaları, MHP lideri sayın Bahçeli’nin önerisiyle başlayan süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın açıklamalarıyla noktalanmış oldu.

Bu seçim belirsizlikleri ve gereksiz tartışmaları bitireceği gibi dünyadaki değişimlere ve yeni dengelerin oluşmasını sağlayacak yapılanmalara hazırlanmak ve Türkiye’yi her alanda güçlendirmek amacıyla yeni sistemi işler hale geçişi sağlayacağı içinde bu seçim ayrıca tarihi bir önem taşımaktadır.

YENİ FIRSATLAR VE GÜVEN

İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür.

24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye yeni sistem kurallarıyla yönetilecek. İç ve dış politikada önemli değişimler yaşanacağı gibi ana aktörlerden biri olan ekonomideki değişimlerle iş dünyasının gelişimine de önemli katkı sağlayacak yeni fırsatlar doğacağı beklentisi içindeyiz. İş dünyası için en önemli iki unsur güven ve istikrardır. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar bu seçim sonuçlarını beklemektedir. Bu seçim sonrası güvenin ve istikrarın artmasıyla yeni sistemin işleyişi içinde yerli ve yabancı yatırımlar artacaktır.

DIŞ VE İÇ TEHDİTLERE RAĞMEN

Türkiye, istikrarı ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaosa sürüklemeye yönelik, içeriden ve dışarıdan çalışan tüm şer odaklarına en güzel cevabı, aziz milletimizin desteği ile 15 Temmuz 2016’da vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin ardından, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda, milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş onaylanmış ve istikrar ortamı sürdürülmüştür. İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Sağlıklı bir seçimle Türkiye, geçmişin gereksiz tartışmaları ve ihanet kalkışmaları ile tehditleri geride bırakacaktır. İş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki; bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır.