MÜSİAD’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi yönetimi ile bir araya geldi.

MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret ederek yeniden göreve seçilmesinden ötürü tebrik etti. Başkan Hakan Duman, gelecek dönem çalışmalarında da Ahmet Ataç’a başarılar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Başkan Ataç, Duman ve beraberindekilere teşekkür etti.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.