MÜSİAD’dan Alaplı Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve Üyeleri, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini paylaştılar.

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, geçtiğimiz günlerde Alaplı Kaymakamı olarak göreve başlayan Emirhan Arıkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, MÜSİAD 4. Dönem Başkanı Faruk Yazıcı, MÜSİAD Başkan Yardımcıları Rafet Kılıç, Şinasi Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Turan, Kadın Çalışma Grubu Başkanı Melek Bozkurt ve Üyelerden Eyüp Uludağ ile Nusret Burak Öztürk’de katılım sağladı.Ziyarette konuşan MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arıkan ise MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Çınar ve üyelere teşekkür etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.