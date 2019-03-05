MÜSİAD Kayseri Şubesi’nden Akit’e nezaket ziyareti

Oğuzhan Gültekin Ankara

MÜSİAD Kayseri Şubesi’nden Akit Gazetesi Ankara Temsilciliği’ne anlamlı ziyaret. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci ve beraberindeki heyet, Ankara Temsilciliğimizi ziyaret ederek, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya çalışmaları hakkında bilgi verdiler. MÜSİAD olarak ülkemizin ekonomik saldırılardan zarar görmemesi için ellerini taşın altına koyduklarını belirten MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, “Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Herkes kendi alanında vatanına, milletine hizmet ederse hiçbir saldırı başarıya ulaşamayacaktır. Yeni Akit Gazetesi de medya alanında büyük bir işlevi yerine getiriyor. Hem kendi elini taşın altına koyuyor, hem de bizlerin sesi oluyor” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da, “Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Akit Ailesi olarak, MÜSİAD gibi bu ülke için taş üstüne taş koymuş, gelişmesine katkıda bulunmuş güzide sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.