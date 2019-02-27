MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri devam ediyor

Milli Türk Talebe Birliği Malatya (MTTB) İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve Yeşilyurt Ziraat odası Başkanı Doğan Sol, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MTTB ziyaretinde konuşan Poyraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Millî Türk Talebe Birliği, geleceğin gençliğini, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihin bilincinde, ilme ve projeye önem veren, kültürlü, ufuk sahibi gençlerle toplumu ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa etmek üniversite gençliğinin taşıması gereken sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip, ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için ortaya koyduğu çalışmalarıylatakdire şayan bir gençlik gurubudur” dedi. Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ise, Poyraz ve yönetim kuruluna hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi. Yeşilyurt Ziraat odası Başkanı Doğan Sol da MÜSİAD’a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "2004 Yılında kurulan ve bugüne kadar çeşitli hizmetler veren.Bu zaman zarfı içinde müşteri memnuniyeti sağlamayı başaran ve çizgisini bozmayan Yeşilyurt Ziraat odasına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Sol da MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.