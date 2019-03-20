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MÜSİAD üyeleri yeni teşvikler hakkında bilgilendirildi

KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, yeni teşvikler hakkında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi üyelerini bilgilendirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:13
MÜSİAD üyeleri yeni teşvikler hakkında bilgilendirildi

KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, yeni teşvikler hakkında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi üyelerini bilgilendirdi.


MÜSİAD’daki bilgilendirme toplantısına KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Başkanı Yunus Akçin, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve üyeler katıldı.


Açılış konuşmasını yapanSektör Kurulları ve İş Geliştirme Başkanı Yunus Akçin, “MÜSİAD büyük bir sivil toplum kuruluşudur, sektör raporları yayınlamakta projeler yapılmaktadır. Şube olarak KOSGEB Müdürümüz bizlere projelerve yeni teşvikler hakkında bilgi verecekler” dedi.


MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ise “Türkiye ekonomik kriz içerisinde. Biz de üyelerimize nasıl destek veririzbunun için çalışıyoruz.MÜSİAD Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Türkiye’de ise ekonomiyeen çok katkısı olanbir sivil toplum örgütüdür. Tüm bakanlıklardakamu kurum ve kuruluşlardaözellikle kendi üyelerimize nasıldestek olunabileceksebu yol içerisinde gideceğiz” diye konuştu.


Daha sonra KOSGEB Müdürü Murat Seki yeni teşvikler hakkında üyeleri bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:13
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