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MÜSİAD üyeleri aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından üyeler arası samimiyeti artırmak amacıyla tertip edilen kahvaltı programı Gölyaka Kültür Parkında gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:18
MÜSİAD üyeleri aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından üyeler arası samimiyeti artırmak amacıyla tertip edilen kahvaltı programı Gölyaka Kültür Parkında gerçekleştirildi.


MÜSİAD üyeleri ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı programına Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu üyeleri, eski şube başkanları üyeler ve aileleri katıldı.


Şube Başkanı Pehlivan, MÜSİAD üyelerinin böyle programlara ihtiyacı olduğunu, üyelerin ailelerinin kimlerle çalıştıklarını, kimlerle programlara katıldıklarını görmeleri açısından faydalı olduğunu dile getirdi ve bu tür programların artarak devam edeceğini, kardeşlik ilişkilerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:18
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