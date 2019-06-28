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MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 5,8 puan artarak 46,5 seviyesine yükseldi

28 Haziran 2019 Cuma 11:09
MÜSİAD SAMEKS haziran ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 5,8 puan artarak 46,5 seviyesine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 5,8 puan yükseldi ve 46,5'e ulaştı.

Aynı dönemde Hizmet Endeksi 7,1 puan artarak 46,9'a, Sanayi Endeksi de 6,3 puan yükselerek 47,7'ye çıktı.

Hizmet sektörüne yönelik girdi alımları yeniden referans değerin üzerine çıkarak sektördeki canlanmanın öncüsü olurken, sanayi sektöründe de yeni siparişlerin hız kazanmasıyla üretimde toparlanma yaşandı.

Öte yandan SAMEKS Bileşik Endeksi'nin, 5,8'lik artışa karşın 50 referans değerinin altında kalması, ekonomik aktivitedeki durgunluğun haziranda da sürdüğünü gösterdi. Alt endekslerde önceki aya göre gözle görünür artışların kaydedilmesi ise reel sektördeki toparlanma sürecinin gelecek dönemde de süreceğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:09
  1. Müsiad
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