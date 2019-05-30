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MÜSİAD ödül töreninin 23.’sü düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni programının 23.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:16
MÜSİAD ödül töreninin 23.’sü düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni programının 23.’sü düzenlenecek.


Kdz. Ereğli Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her sene geleneksel olarak Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçeleri lise ve dengi okulların ilk üç dereceyle mezun olan öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni Programı’nun 23.’sü düzenleneceği bildirildi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ödül töreninde bu yıl Akçakoca İlçeleri Lise ve Dengi Okulları dahil edilecek. Program hakkında bilgi veren Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar başarılı öğrencilerin onure edilmesini amaçladı. Başkan Çınar açıklamalarında, “ Bu sene 23.’sünü Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan’ın da katılımlarıyla düzenleyecek olduğumuz MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni programımıza il ve ilçe bürokratlarımız, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, MÜSİAD Başkanlarımız, iş insanları, üyelerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri ile basın mensuplarımız iştirak edeceklerdir.Başarının iyi bir eğitimin neticesinde geleceğine ve başarının mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğine inanan MÜSİAD’ın Karadeniz Ereğli Şubesi olarak, 1995-1996 eğitim öğretim yılında Lise ve Dengi okulların birincilerine ödül verilmesi yönünde alınan karar neticesinde ilk Ödül Töreni Programımız 1996 yılında gerçekleştirilmişti. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirdiğimiz programımız zaman içerisinde genişletilmiş, okullarında ikinci ve üçüncü olanlara da ödül verilmeye başlanmıştı. 2005 Yılında Alaplı ilçemizde ki Lise ve Dengi okullar da ödül kapsamına alınmış ve daha da büyüyen organizasyonumuz ile 1996 yılında başlayan program kapsamında toplam 1652 başarılı öğrencimiz ödüllendirilmiştir. Bu sene Akçakoca ilçemizi de organizasyonumuza dahil ederek programımızın daha geniş bir kitleye ulaşması ve böylelikle daha fazla öğrencimizin ödüllendirilmesine olanak sağlamaya çalıştık. Ülkemizde bir çok alanda başarılı insanlarımıza plaket ve ödül verilir. Ama bizler geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizin ödüllendirilerek onların onore edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bu sene 23.’sünü düzenleyecek olduğumuz Eğitim Başarı Ödül Törenimizde, Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 23 Adet, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 6 Adet, Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 8 Adet Lise ve dengi okul olmak üzere toplam 37 okulda ilk üç dereceye giren 111 öğrencimize ödüllerini dağıtarak başarılarından dolayı onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışacağız. Bu düşünceler doğrultusunda başarılı öğrencilerimizin ödüllendirileceği programımıza tüm vatandaşlarımızı şimdiden davet ediyoruz. ” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:16
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