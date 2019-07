MÜSİAD Malatya Şubesinden 15 Temmuz mesajı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Poyraz, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, “Bu 3 yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Halkın 15 Temmuz gecesi hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa ettiğini ve FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermediğini dile getiren Poyraz, “Aziz milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Halihazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik” ifadelerini kullandı.

Başta Gezi Olayları ve 17/25 Aralık Operasyonları olmak üzere, son yıllarda Türkiye ekonomisinin birçok kez dayanıklılık testinden geçtiğine şahit olduklarını ifade eden Poyraz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu testlerin belki de en zorlusu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Zira darbe girişiminin gerçekleştirildiği 2016 yılının 3. çeyreğine kadar Türkiye ekonomisi 27 çeyrektir kesintisiz pozitif büyüyen bir trend yakalamıştı. Darbe girişiminin etkisiyle bu dönemde ekonomimiz yüzde 0,8 oranında küçülmüş; böylece 2002-2015 yılları arasında ortalama olarak yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2016 yılında yüzde 3,2 büyüyebilmişti. FETÖ mensupları ve onların yurt dışındaki destekçileri tarafından yürütülen Türkiye ekonomisi üzerine negatif algı kampanyasının da etkileri göz önüne alındığında, darbe girişiminin maliyetinin daha da arttığını görüyoruz. Sekteye uğrayan yeni yatırımlar, buna bağlı olarak artan işsizlik, turist sayısında gözlenen azalma gibi etkenleri de hesaba kattığımızda; darbe girişiminin Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar TL’ye mal olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye ekonomisinin güçlü ve dinamik yapısı ve ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşvikler sayesinde, başta 15 Temmuz olmak üzere, son yıllarda ülkemize yönlendirilen bütün saldırıların ekonomiye etkisi çok geçmeden bertaraf edilmiştir. Nitekim güçlü bir ekonomiyi kırılgan bir ekonomiden ayıran en önemli özellik, yaşanabilecek muhtemel bir şokun yalnızca ufak dokunuşlarla telafi edilebilme ihtimalinin var olmasıdır. Kırılgan ekonomilerde ise durum bunun tam tersidir, yani şoklar çok önemli ve kökten revizyonları beraberinde getirir. Bu bağlamda 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe teşebbüsünün ekonomik anlamda Türkiye’ye maliyetinin nasıl asgari düzeyde tutulabildiğini anlayabilmek için, Türkiye ekonomisinin son 15 yıllık gelişim sürecini ele almamız yeterli olacaktır. Bu süreçte ekonomi yönetimi tarafından izlenmiş olan makro ve mikro seviyedeki politikalar neticesinde elde edilen güçlü ekonomik yapı, darbe teşebbüsünün olası etkilerini hızlı bir şekilde elimine etmeyi başarabilmiştir."

MÜSİAD’ın yerinin her zaman devletinin ve milletinin yanı olduğunu kaydeden Poyraz, “Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin bu demokrasi mücadelesini, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.