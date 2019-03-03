MÜSİAD, Libya'ya temsilcilik açtı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Libya’da gerçekleştirdiği temsilcilik açılışıyla 93 ülkede 223 temsil noktasına ulaştı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Dernek, "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor.

Libya’da temsilcilik ofisi açan MÜSİAD, böylece 93 ülkede 223 temsil noktasına ulaştı. MÜSİAD Libya Temsilcisi olarak Murtaza Karanfil göreve getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Libya’nın önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin Libya’ya geçen yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat, Libya'dan 367 milyon dolarlık da ithalat yaptığını bildirdi.

Kaan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 178 milyon dolara ulaştığını, 2018 yılında bu rakamın 1,8 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi henüz istenilen seviyede değil. Karşılıklı ticaret hacmi çok büyük bir potansiyel vadediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artacak ve MÜSİAD Libya Temsilciliği, bu kapsamda iki ülke ticaret ilişkilerine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesi noktasında çalışmalar hızla devam ediyor"





MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan da MÜSİAD’ın "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye 2019 yılında da devam edeceğini, hedeflerinin bu yılın ilk çeyreğinde 100 ülkede temsil noktasına ulaşmak olduğunu bildirdi.

Libya Temsilcilik ofisinin açılması ile MÜSİAD’ın dünyada 223 noktada temsil edildiğini aktaran Bostan, teşkilatlanma faaliyetlerinin yanı sıra bu teşkilatlar aracılığıyla Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesi konusundaki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

2019 yılında 10’dan fazla ülkeye iş gezileri düzenleyeceklerini bildiren Bostan, bu ülkeler arasında 2019 yılı için ihracatta öncelikli ülkeler olan Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan’ın da olduğunu vurguladı.

Bu iş gezilerinin Türk iş insanlarının yurt dışındaki ticaretlerini geliştirmesi adına önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bostan, gelecek yıllarda teşkilatlanma çalışmalarına paralel olarak MÜSİAD’ın, uluslararası ticarette söz sahibi STK’lar arasındaki yerini üst sıralara taşıyacağını kaydetti.





- "Temsilciliğin hayata geçmesi iki ülke ticaretine çok olumlu katkılar sağlayacak"





MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ise Libya temsilcilik ofisi ile MÜSİAD’ın MENA bölgesinde 12 ülkede faaliyet göstereceğini bildirdi.

MÜSİAD olarak ülkeler ile ilişkilerde "Ticaret Diplomasisi" kanalını kullanarak ilerlediklerini aktaran Uyar, küresel ticarette, gittikçe sertleşen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek için riskleri doğru okuyarak gerekli hamleleri zamanında hayata geçirmenin elzem hale geldiğini, bu kapsamda "Ticaret Diplomasisi" projesiyle ticaret trafiğini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek ve Türkiye'nin ticaret potansiyelini maksimum düzeyde ortaya koymak için çalıştıklarını kaydetti.

Uyar, birer ticari ataşe gibi çalışan yurt dışı şube başkanları ve temsilcileri aracılığıyla ilgili ülkelerde iş insanlarını bir araya getirdiklerini ve ülkeler arasında işlevsel bir köprü kurduklarını, teşkilatlanma çalışması yürütülen ülkelerin önemli STK’ları, kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmasına giderek, MoU anlaşmaları imzalayarak Türkiye adına önemli ticaret köprüleri kurulduğunu vurguladı.

MÜSİAD Libya Temsilcisi olarak göreve başlayan Murtaza Karanfil, iki ülke ilişkilerinin iyi seviyede ilerlediği bir dönemden geçtiklerini ve bunun ticarete çok olumlu yansıdığını belirterek, Libya Temsilciliği'nin hayata geçmesinin iki ülke ticaret hacmine çok olumlu katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Karanfil, özverili çalışmalar ile ticaretin geliştirilmesini sağlayacaklarını da vurguladı.



