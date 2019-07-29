MÜSİAD Konya Üyeleri, geleneksel piknik programında bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik programında bir araya geldi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik programı Kızılören Kuruçeşme Kervansarayında gerçekleştirildi. Piknik programında düzenlenen voleybol turnuvası, okçuluk, uçurtma şenliği ve çocuklara yönelik çeşitlik aktiviteler ile katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Yarışmaların sonunda dereceye giren çocuklar madalya ile ödüllendirildi. Katılımcılara gün boyu yemek, dondurma ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Piknik programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Faruk Okka, bu tür organizasyonların, üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağladığını vurguladı. Başkan Okka, “Düzenlediğimiz bu programla hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. MÜSİAD Konya olarak üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu tür programları özellikle önemsiyoruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşadığı sorunların çözümü kadar, aile yaşantısında mutlu olmaları da bizler için önemli. Yoğun iş temposunda yeteri kadar vakit ayıramadığımız ailelerimizle, güzel bir Pazar günü geçirdik. Piknik programımıza katılan misafirlerimize, üyelerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, MÜSİAD Konya Şubesi 5’inci Dönem Başkanı Aslan Korkmaz ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi, aileleri ile birlikte katıldı.