0553 313 94 23

MÜSİAD Konya Üyeleri, geleneksel piknik programında bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik programında bir araya geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
MÜSİAD Konya Üyeleri, geleneksel piknik programında bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik programında bir araya geldi.


MÜSİAD Konya Şubesi tarafından, üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik programı Kızılören Kuruçeşme Kervansarayında gerçekleştirildi. Piknik programında düzenlenen voleybol turnuvası, okçuluk, uçurtma şenliği ve çocuklara yönelik çeşitlik aktiviteler ile katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Yarışmaların sonunda dereceye giren çocuklar madalya ile ödüllendirildi. Katılımcılara gün boyu yemek, dondurma ve çeşitli ikramlar yapıldı.


Piknik programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Faruk Okka, bu tür organizasyonların, üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağladığını vurguladı. Başkan Okka, “Düzenlediğimiz bu programla hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. MÜSİAD Konya olarak üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu tür programları özellikle önemsiyoruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşadığı sorunların çözümü kadar, aile yaşantısında mutlu olmaları da bizler için önemli. Yoğun iş temposunda yeteri kadar vakit ayıramadığımız ailelerimizle, güzel bir Pazar günü geçirdik. Piknik programımıza katılan misafirlerimize, üyelerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, MÜSİAD Konya Şubesi 5’inci Dönem Başkanı Aslan Korkmaz ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi, aileleri ile birlikte katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den CHP belediyeciliğine tepki: Yapmayacağız dedikleri her şeyi tek tek yapıyorlar
    1. AK Parti'den CHP belediyeciliğine..
    2. Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı
    3. Siirt’te huzur ve güven uygulaması
    4. TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
    5. Gri kategoride aranan terörist..
    6. Van’da kaybolan şahsı jandarma..
    7. Meteoroloji meydan müdürleri..
    8. Çin'deki heyelanda ölü sayısı 42'ye..
    9. MÜSİAD Konya Üyeleri, geleneksel..
    10. Mehmet Akif Üstündağ: “Bizim..
    11. Yahyalı’da Muaythai rüzgarı esti
    12. Etiyopya "ağaç dikme rekoru" için..
    13. Selde kaybolan küçük Sinem anne ve..
    14. Karacadağ Bulvarı’na hizmet eli değdi
    15. Kumluca’da anlamlı dayanışma gecesi
    16. İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve..
    17. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    18. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    19. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    20. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    21. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    22. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    23. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    24. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    25. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    26. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    27. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    28. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    29. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    30. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!