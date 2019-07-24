MÜSİAD İzmir’in il sağlık müdürüne ziyaretinde iş birliği mesajları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, dernek ve sağlık müdürlüğü arasındaki iş birliğinin artırılmasına dikkat çekildi.

Göreve yeni atanan İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı. Saygılı ve beraberindeki heyet, Öztop’a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarı diledi.

Başkan Bilal Saygılı, kamu kurumları ile iş birliği içerisinde bulunduklarını belirterek, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretme noktasında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olmalarının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade etti. MÜSİAD’ın en önemli amaçlarından birinin sanayici ve iş adamlarından oluşan üyelerinin işlerini geliştirmeleri olduğunu kaydeden Saygılı, sağlık müdürlüğünün de topluma önemli katkılar sunduğunu söyledi. Sağlık sektörünün insanların hayatında çok önemli yer tuttuğunu belirten Saygılı, "Sağlık sektörü; herkes için hayati önem taşıyan kurumlardan birisidir. Bu anlamda buradaki hizmetlerin daha verimli yapılması hayati önem taşımaktadır" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop da, MÜSİAD’ın tanınan, aktif ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirerek, İl Sağlık Müdürlüğü olarak MÜSİAD ile güzel iş birlikleri içinde olacaklarını söyledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Öztop, “Gerektiğinde İlimizin sağlık alanında olan ihtiyaçlarını istişare içinde tespit edip bakanlığımızdan taleplerde bulunuyoruz. Taleplerimizin karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada sizlerin desteğini alarak da memleketimize ve halkımıza daha faydalı işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.