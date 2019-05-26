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MÜSİAD Hollanda'da iftar verdi

26 Mayıs 2019 Pazar 00:52
MÜSİAD Hollanda'da iftar verdi

BADHOEVEDORP (AA) - Hollanda'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht şubelerince Haarlemmermeer Belediyesine bağlı Badhoevedorp köyündeki bir otelde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Amsterdam Şubesi Başkanı Ümit Akbulut, Rotterdam Şubesi Başkanı Mustafa Duyar, Utrecht Şubesi Başkanı Ali Köklü, Yunus Emre Enstitüsü Amsterdam Müdürü Abdullah Altay, Uluslararası Demokratlar Birliği Hollanda Başkanı Turan Atmaca, THY Hollanda Müdürü Cengiz İnceosman ve iş adamları katıldı.

Dişli, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Hollanda'daki 25 bine yakın iş adamının iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Dişli, "İki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir süreçten geçtik. İlişkilerimiz her geçen gün pozitif yönde ilerliyor. Toplumumuzun üzerindeki psikolojik baskı yavaş yavaş gideriliyor." dedi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaretin geliştiğini, Türkiye'ye bu ülkeden gelen turist sayısının arttığını dile getiren Dişli, karşılıklı görüşme ve ziyaretlerin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

Uyar da Hollanda ile ticari ilişkilerin canlı tutulması gerektiğine işaret ederek, "Ticari her türlü bilgiyi karşılıklı paylaşmalıyız ki fırsatları daha iyi değerlendirelim. Hedef pazarlarda stratejik çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu.

Yeni dünya düzeninde şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının öneminin arttığını söyleyen Uyar, "Teşkilatlarımız ile bulundukları bölgelerde oluşturduğumuz yerel güç, merkezi daha güçlü kılmaktadır. Yerelde güçlülük, merkezde de güçlü bir yapıyı temin edecektir." ifadesini kullandı.

Uyar, Türkiye ve Hollanda'nın ekonomik, ticari, siyasi ve tarihi açıdan birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatı 4,8 milyar dolar, Hollanda'dan ithalatı ise 3,3 milyar dolar. Dış ticaret fazlası veriyoruz. Bu da Türkiye'nin lehine. Doğrudan yatırıma baktığımızda ise 2002 yılından günümüze kadar ülkemize 25,5 milyar dolar direkt yatırım olmuş. Bu sürede Türkiye'nin Hollanda'ya doğrudan yatırımı da 11,5 milyar dolar olmuştur. Ayrıca her yıl ülkemize yaklaşık 800 bin Hollandalı turist gelmektedir."

Uyar, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunun muhataplara anlatılması gerektiğini vurguladı.







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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:52
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