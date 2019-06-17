MÜSİAD Genel Başkanı Kaan BİLSEM’i inceledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret ederek, Merkezde MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şubesi ve üyeleri tarafından yaptırılan 3 laboratuvar ve 1 adet toplantı salonu ile diğer laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’a, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ile protokol ve MÜSİAD üyeleri eşlik etti. Ziyarette Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır, Genel Başkan Kaan’a laboratuvarların özellikleri ve merkez olarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.MÜSİAD Karadeniz Ereğli Yönetim Kurulu koordinasyonunda BİLSEM’de yaptırılan laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Kaan, Şube Başkanı Abdulkadir Çınar’a ve MÜSİAD üyelerine sadece BİLSEM’de değil, MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni programı ile bölge genelinde de eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.