0553 313 94 23

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk’ten “İstiklal Marşı” mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk “12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk’ten “İstiklal Marşı” mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk “12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

 

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Bağımsızlığımıza ve kutsal değerlerimize olan inancımızı destanlaştıran, İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milli marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türk Milletinin, vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtan Milli Marşımız, bugün bizlere vatanın nasıl kutsal bir toprak olduğunu göstermektedir. İstiklal Marşı Atalarımızın Bize Emanetidir. İstiklal Marşı milletimizin adeta kanadının kırıldığı, dört bir yanının işgalcilerle çevrildiği, kapana kıstırılmaya çalışıldığı an bile, bir an dahi tereddüt etmeden, yılmadan, umudunu kaybetmeden, inancını yitirmeden tek yürek olarak nasıl kahramanca çarpışıldığının destanıdır. Atalarımızın bize emaneti olan İstiklal Marşı’mıza her daim sahip çıkıp, hakkını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

 

“İstiklal Marşı Türk Milleti’nin ruhudur”

 

İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin ruhu olduğunu vurgulayan Çelenk, “Milli Marşımız sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan, inancına olan bağlılığını, mücadeleci ruhunu ve bağımsızlık aşkını, sevdasını anlatan, adeta Türk Milleti’nin ruhunu destanlaştırmıştır” ifadelerine yer verdi.

 

“Ay-yıldızın yoldaşı İstiklal Marşı’mız”

 

Çelenk, “12 Mart 1921’de kabul edilen Milli Marşımız, 98 yıldır Ay Yıldız’a yoldaş olmuş, her Türk’ün yüreğine şefkat, hürmet ve muhabbetle işlenmiştir. Ülkemizin en zor dönemlerinde yazılan İstiklal Marşı’mız adeta bu millete olan sonsuz güvenin bir nişanesi, inancın ve azmin hangi güçlükleri yenebileceğine olan imanın mısralara dökülmüş en edebi ifadeleridir” şeklinde konuştu.

 

Mehmet Çelenk duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dile getireceğini düşündüğü şairin şu mısralarına yer vererek sözlerine son verdi, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Dizelerini yazan, tüm zorluklara rağmen hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum, ruhu şad olsun. Adeta düşmanı çelik pençesiyle ezen Kahraman Türk Askerini, Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Irak'ta teröre karşı zafer tamamlanmış değil"
    1. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    2. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    3. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    4. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    5. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    6. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    7. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    8. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    9. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    10. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    11. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    12. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    13. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    14. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    15. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    16. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    17. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    18. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    19. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    20. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    21. Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı
    22. ’81 İl 7 Bölge Güzel Şehirler Gelsin..
    23. Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 6..
    24. MHP İl Başkanı Tok, "İstiklal..
    25. Silopi’de su arızaları giderildi
    26. Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    27. Denizli’de jandarma 11 parça tarihi..
    28. Elazığ’da Pulmoner Rehabilitasyon..
    29. ASO Başkanı Özdebir: "4. çeyrekteki..
    30. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti