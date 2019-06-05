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MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma programı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenenbayramlaşma kahvaltısı bu yıl da MÜSİAD ailesini bir araya getirdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:24
MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma programı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenenbayramlaşma kahvaltısı bu yıl da MÜSİAD ailesini bir araya getirdi.


Yoğun katılımla gerçekleşen programda bir açıklamayapan MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, herkesin bayramını kutlayarak,“Bayramın tüm İslam Alemine, Müslümanlara, Malatya ve MÜSİAD ailesine hayırlar, bereketler getirmesini Rabbimden temenni ediyorum. Gönül ister ki bayramları tam bayram gibi yaşayalım ancak İslam Aleminin huzursuzluğundan dolayı bayramları gerçekten bayram gibi yaşayamıyoruz.Gazze’de, Filistin’de, Arakan’da dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar zulüm görürken biz nasıl bir bayram yaşayalım, Ancak elimizden geldiği kadar gayretler içerisinde olacağız. Ben yine de İslam Aleminin, Müslümanların bayramını tebrik ediyorum hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:24
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