0553 313 94 23

MÜSİAD, Bodrum’da iftarda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Bodrum’da iftar yemeğinde buluştu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:46
MÜSİAD, Bodrum’da iftarda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Bodrum’da iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinde MÜSİAD Bodrum Derneği Başkanı Osman Akkartal, birlik beraberlik mesajı verdi.


Bodrum Ambrosia otelde MÜSİAD Bodrum iftar yemeği düzenledi. İftara Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Genel Sekreteri Kadir Abalı, MÜSİAD Bodrum Başkanı Osman Akkartal, Muğla Genç MÜSİAD Başkanı İbrahim Furkan Akkartal, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sönmez, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Kurum müdürleri ve MÜSİAD üyeleri katıldı. İftar öncesinde Türk Tasavvuf Müziği dinletisi ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Bir çok kurum ve kuruluşu bir araya getiren yemekte kısa bir konuşma yapan MÜSİAD Bodrum Derneği Başkanı Osman Akkartal birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KONESOB Başkanı Karabacak: “Konyalı firmalarımızla gurur duyuyoruz”
    1. KONESOB Başkanı Karabacak: “Konyalı..
    2. Yazın habercisi leylekler artık daha..
    3. Melih Tütüncü: MS, Türkiye'de yaklaşık..
    4. Motosiklet sürücüsü yaralandı
    5. Yabancı uyruklu şahsın düşürdüğü çanta..
    6. Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü
    7. Şaphane’de halk iftarı yoğun katılımla..
    8. Bakanlıktan bayramda sağlıklı sofra..
    9. (Özel) Darp edilen kadın icra memuru..
    10. 1. Akıl ve Zeka oyunları öğrencileri..
    11. Aylardır onarılmayan bariyerler..
    12. Sokakta maganda kurşunuyla ölen..
    13. Amerikan kurnazlığı!
    14. Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera..
    15. SMA, ALS gibi nadir görülen..
    16. Avrupa ülkesinde oylar yeniden sayılacak
    17. Temizlik için indiği kuyuda mahsur..
    18. Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez..
    19. Vali Deniz, bayram öncesi trafik..
    20. Kartal Belediyesi’nden geleceğin spor..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'