MÜSİAD Başkanı Tat Metal ve Çınar Boru’yu kutladı

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan üyelerini tebrik etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanmış olan 2018 yılında ki faaliyetlerine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Çınar, “ Üyemiz Hayrettin Yavuz ile ortağı Akın Tatoğlu’nun firmaları, Tat Metal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 81. Sırayı, üyemiz Abdurrahman Çınar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Çınar Boru Profil SAN. ve Tic. A.Ş ise 268. Sırayı almış bulunmaktadır.Bölgemizin güzide işletmeleri olan üye firmalarımızın bu günlere gelmesinde büyük emek ve gayretleri olan başta üyelerimiz ile yönetim kurulları olmak üzere tüm Tat Metal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Çınar Boru Profil San. Tic. A.Ş çalışanlarını da tebrik eder, başarılarının artarak devamını Yüce Allah (c.c.)’tan temenni ederiz.”