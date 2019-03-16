0553 313 94 23

MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan katliama tepki

MÜSİAD Malatya Başkanı Poyraz, Yeni Zellanda’daki katliama tepki göstererek, "İslamofobinin, kronikleşmeden ortadan kaldırılması, Tüm dünyanın huzuru için elzemdir" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:04
MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan katliama tepki

MÜSİAD Malatya Başkanı Poyraz, Yeni Zellanda’daki katliama tepki göstererek, "İslamofobinin, kronikleşmeden ortadan kaldırılması, Tüm dünyanın huzuru için elzemdir" dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.


Poyraz, son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğini dile getirerek, "Bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık oluyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camii ve Linwood Mescidi’ne Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir islamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.


Poyraz,"Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, islamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla; bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu menfur saldırıda şehit edilen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor | İşte biberiyenin faydaları
    1. Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor |..
    2. LTSO’dan istihdam seferberliği
    3. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    4. Beşiktaş ''anime'' oluyor
    5. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    6. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    7. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    8. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    9. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    10. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    11. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    12. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    13. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    14. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    15. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    16. Genç iş adamının acı sonu
    17. Kadıköy'de yangın
    18. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    19. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    20. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler