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MÜSİAD Başkanı Çınar teşekkür etti

MÜSİAD Kdz.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:24
MÜSİAD Başkanı Çınar teşekkür etti

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar her sene geleneksel olarak Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçeleri lise ve dengi okullardan ilk üç dereceyle mezun olan ve bu yıl Akçakoca liselerinin de dahil edildiği Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde 102 öğrencinin ödüllendirilmesi ile ilgili MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni’ne destek veren herkese teşekkür etti.


MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni’ni değerlendirdi. Başkan Çınar yazılı olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz Eğitim Başarı Ödül Töreni Programımız kapsamında bugüne kadar Karadeniz Ereğli ve Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 1652 öğrencimizi ödüllendirmiştik. Bu sene programımıza, Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Lise ve Dengi Okullarımızı da dahil ederek, programımızın komşu ilçemizi de içine alarak bölgemizde daha geniş kitlelere ulaşmasının önünü açmaya çalıştık. Karadeniz Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 2 okulumuzun mezun vermemesi, 1 okulumuzun da öğrenci bilgilerini Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşmaması nedeniyle Karadeniz Ereğli’den ödül verilen okul sayısı 20‘ye düştü ve böylelikle Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Akçakoca Milli Eğitim Müdürlüklerimize bağlı 34 Lise ve Dengi Okulda ilk üç derece ile mezun olan toplam 102 öğrencimizi başarı plaketiyle ödüllendirdik. “Marifet İltifata Tabidir ” anlayışı ve başarının mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğine olan inancımızla, bir sivil toplum kuruluşu olma misyonu doğrultusunda MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şubesi olarak, vatanına ve milletine hayırlı hizmetler yapma hususunda aday olan başarılı öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlama hedefiyle yapılan ödül törenlerimizde bu güne kadar 1652 öğrencimiz ödüllendirilmişti. Bu sene 23.’sünü yaptığımız program ile ödüllendirdiğimiz öğrenci sayısının 1754 kişiye ulaşmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Başarının ödüllendirilmesi gerektiğinin önemine binaen uzunca yıllardır Genel Merkezimizin de destekleri, üyelerimizin büyük özverileriyle gerçekleştirilen programımızın modellenerek zaman içerisinde Aksaray, Denizli ve Mersin Şubelerimiz tarafından da düzenlenmeye başlanması, programımızın ulaştığı noktayı göstermesi anlamında büyük önem arz etmekte bizleri de ayrıca motive etmektedir. Bu vesileyle 23. Eğitim Başarı Ödül Töreni Programımızı katılımlarıyla onurlandıran başta Zonguldak Valimiz Sayın Erdoğan Bektaş, MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan, Karadeniz Ereğli Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Sayın Dr. Hüseyin Korkut olmak üzere, il ve ilçe protokol mensuplarına, Milli Eğitim Müdürlerimiz ve Yöneticilerine, MÜSİAD Genel Başkan Vekilimiz Sayın Ali Reis Topçu’ya, MÜSİAD Genel Merkez Üst Kurul Başkanımız Sayın Ahmet Şekerli ile Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Can’a, MÜSİAD Genel Merkez profesyonel kadromuza, MÜSİAD’ın Kocaeli, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak başkanlarımızla Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyelerine, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimiz ve ailelerine, misafirlerimize, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi yönetici ve çalışanlarına, basın mensuplarımıza ve özellikle özveri ve cefakar timsali dernek üyelerimize, programımıza katılım sağlayamasa da gerek telgraf, gerekse çiçek göndererek derneğimizi ve başarılı öğrencilerimizi onurlandıran herkese, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Güçlü Türkiye hedeflerimiz düşünüldüğünde, daha fazla çalışarak üretmemiz ve üretim odaklı düşünmeye geçmemiz gerektiği, bu noktada hepimize iş düştüğü ve bunun için de kaybedecek zamanımızın olmadığı açıktır. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve bölgemizin gelişip kalkınması noktasında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:24
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