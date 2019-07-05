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MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetimi MÜSİAD üyelerinden Güçbir Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Karakaya’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:34
MÜSİAD Başkanı Çınar, Güçbir Jeneratör fabrikasını inceledi

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetimi MÜSİAD üyelerinden Güçbir Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Karakaya’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve yönetimi MÜSİAD üyelerinden ve Güçbir Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Karakaya’yı iş yerinde ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan ve başarılar dileyen Başkan Çınar ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Bölgemizin yerelden büyüyen firmalarından olan ve hali hazırda yatırımlarını bölgede yapmaya devam eden GÜÇBİR Jeneratör firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Karakaya’yı iş yerinde ziyaret ettik. Aynı zamanda genel merkezimiz üyesi olan, bölgemizin yerel bir değeri olarak 200’ü aşan çalışan sayısı ve yılda 3200 adet jeneratör üretimiyle, 90’ı aşkın ülkeye ihracat yapan GÜÇBİR Jeneratör firması, 45.000 metrekare alana kurulu 20.000 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında Avrupa Standartlarında üretim yapmaktadır. Ticari faaliyetlerine devam eden firmanın ülke içinde tüm illerde 100’ün üzerinde satış ve servis ağı bulunmakta olup, firma Türkiye’de en yaygın servis ağına sahip jeneratör firmasıdır. Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen ziyarette, üyelerimizle yakından ilgilenen ve detaylı bilgilendirmeler yapan Aytaç bey ve çalışma arkadaşlarına nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar ve başarı dileriz.


Ziyaret yapılan sohbet ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:34
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