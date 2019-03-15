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MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur, Yeni Zelanda’daki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 21:07
MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur, Yeni Zelanda’daki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.


Başkan Nur, son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine ve körüklendiğine tanık olduklarını belirterek, “Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durum, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir. Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki AI Noor Camii ve Linwood Mescidi’ne Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir islamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, islamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm


dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz.


Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu menfur saldırıda ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:07
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