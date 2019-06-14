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MÜSİAD başarılı 111 öğrenciyi ödüllendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kdz.

14 Haziran 2019 Cuma 09:56
MÜSİAD başarılı 111 öğrenciyi ödüllendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Şubesi tarafından bu yıl 23.’su düzenlenen törenle Kdz. Ereğli, Alaplı ve Akçakoca’daki okullarda derece yapan 111 öğrenci ödüllendirildi.


Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende konuşan Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar, eğitime verdikleri öneme vurgu yaptı. Çınar konuşmasında, “Başarının iyi bir eğitimle geleceğine inanan MÜSİAD Kdz. Ereğli şubesi olarak 1995-1996 eğitim ve öğretim yılında lise ve dengiokulları birincilerine ödül verilmesi kararlaştırılmış ve ilk ödül törenimiz 1996 yılında 9 lise birincisi ile beraber ödüllendirilerek gerçekleştirilmiştir. Toplam 37 okulda ilk üç dereceye giren 111 öğrencimiz elde ettikleri başarılarından dolayı ödüllendirilecektir. Ödül törenimizde bu güne kadar bin 652 öğrencimizi ödüllendirerek, elde etmiş oldukları başarılarından dolayı kendilerini bir nebze olsun onure etmeye çalıştık. Güçlü Türkiye hedeflerimiz düşünüldüğünde daha fazla çalışmamız ve üretmemiz gerektiği bu noktada da sizlere büyük görev düştüğü onun içinde kaybedecek zamanımızın olmadığı açıktır. Üniversite için gitmiş olduğunuz illerimizde yurt içinde 86 irtibat noktası olan MÜSİAD’ ın gençlik kurullarında görev almanız, iş dünyasında sürekli aktif rol almanız sizlere başarı sağlayacaktır” dedi.


Çınar ayrıca katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkürlerini dile getirdi


Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkut ise konuşmasında başarılı öğrencileri verdiği ödüllerle onure eden MÜSİAD’a teşekkür etti. Mesleki eğitimin önemine değinen Korkut konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “MÜSİAD Başkanımız ve değerli heyetine çok teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında kendilerini tebrik ediyorum. Ne güzel bir iş yapıyorlar, çalışan, emek eden, başarılı olan gençlerimizi ödüllendiriyorlar hem de yıllardır ödüllendiriyorlar. Şimdilerde 2013 vizyon belgesi sonrasında ortaöğretim sistemimizin yeniden tasarlanması çalışması var. Bu çerçeve de bu çalışmalara öncülük ederken Milli Eğitim Bakanlığıtoplumun tüm kesimlerinden görüş öneri ve eleştiri beklemektedir. Özellikle Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi hususuna omuz vermesini öneriyorum. Son dönemlerde mesleki teknik eğitimin sektörler ile işbirliği yaparak iş garantili, meslek emeğini, okullaşmanın ve bu yöndeki faaliyetlere omuz verilmesinin anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda adım atılacak her şeyde Milli Eğitim Bakanlığı olarak destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum”


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ta törende yaptığı konuşmada ülkemizde mesleki eğitimin alarma geçilecek kadar önemli olduğuna değindi. Vali Bektaş konuşmasında şunları söyledi; “Ereğli uzun yıllardır bu etkinliğe uzunca yıllardır ev sahipliği yapıyor. Şehirlerde ki gelişmeler tesadüf değil, bir görünen bir de görünmeyen yüzleri var. Demek ki ne imiş, arka planda çalışan, emek veren, kafa yoran ve uzun soluklu hesaplar yapan birileri var Ereğli’de bu anlamda Ereğli kutlanmayı hak ediyor. Meslek liselerimizde özellikle Anadolu liselerinde sınavı kaldırma telaşının genişletilmesi, mesleki ve teknik eğitimde biraz ciddi bir durumu ortaya koydu. Bu durum düzeltilmezse ne kadar, biz teknik eğitim mesleki eğitim konuşsak da hiçbir işe yaramayacak ve biz önümüzü, kendi ellerimizle, kendi örf irademizle kapatmış olacağız. Bu konu alarma geçecek kadar önemli bir konudur, umarız hakkı verilir. Amaç, çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı başarmak. Eğitimi başarmamız gerekiyor. Çocuklarımızı önümüzdeki zor dünyaya, zor hayata elimizden geldiği kadar donanımlı bir şekilde hazırlamamız gerekiyor.


MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise ülke ekonomisinin daha iyi noktalara gelebilmesi için üretim ve eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaan konuşmasında “MÜSİAD olarak kurulduğumuz günden bu yana mesleki eğitimi savunuyoruz. Her fırsatta dile getiriyoruz. Mesleki eğitim ve uzmanlaşma Türkiye’nin geleceği için çok önemlidir. Bu kapsamda 2011 yılının Şubat ayında Türkiye’de ilk defa mesleki eğitim çalıştayı düzenleyerek, mesleki eğitimin sorunlarını ve çözümlerini değerlendirdik. Buradan MÜSİAD olarak açıklama yapmak istiyorum. Dünyada nerede daha iyi mesleki eğitim var, Türkiye’ye uygulanabilir kısmında yaklaşık bir buçuk sene çalıştık. Biz sadece mesleki eğitimi eğitim olarak değil, gençlerimizi hem kabiliyetli, hem de nitelikli olarak sahaya sunmak istiyoruz. Bu bakımdan çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 70 sayfalık bir yol haritamızı da belirledik. Son düzenlemeleri yapıyoruz, inşallah en kısa zamanda teslim edeceğim. Bilim ve teknoloji alanında ilerlemeliyiz ve yatırımlarımızı artırmalı bir an evvelde tüketen ülke durumundan, üreten ülke durumuna gelmeliyiz. Türkiye’nin gelecekteki söz sahibi olma hedefi olan ulusal hedeflerimiz 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmamızın yolu da buradan geçiyor” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Kdz. Ereğli, Alaplı ve Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı okullarını ilk üç derece ile bitirilen öğrenciler tek tek sahneye davet edilerek törene katılan protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Törende ayrıca etkinliğe sponsor olan firma yetkililerinde teşekkür belgeleri takdim edildi. MÜSİAD 23. Eğitim Başarı Ödülleri töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkut, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, çok sayıda işadamı, öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:56
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