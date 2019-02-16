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MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler kazanacaktır. Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir"- "Türkiye zor bir yıl olacağı öngörülen 2019’a, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatarak iyi bir hazırlık yaptı"

16 Şubat 2019 Cumartesi 02:41
MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu

MÜNİH (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonominin eksik olacağını söyledi.

MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu'nun Münih'te verdiği yemekte konuşan Abdurrahman Kaan geçen yılın hem Türkiye hem de dünya tarihinde önemli virajlardan biri olduğunu farklı aktörlerin öne çıktığını ve çetin ticaret savaşları yaşanacağının da sinyallerinin alındığını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı, ''Bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler de kazanacaktır. Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir.'' dedi.

Kaan, içinde bulunulan sürecin ülkelerin küresel ekonomideki yerlerini belirlemeleri açısından son derece önemli olduğunu ve büyük fırsatlar barındırdığını dile getirerek, ''Türkiye bu süreci doğru okuyarak daha rekabetçi bir yapıya kavuşmayı başarırsa, bu büyük fırsat alanını diğer ülkelere teslim etmeden, kendi payına düşene sahip olmanın ötesinde, o payı kendi belirleyecektir. Güçlüklerle gelen bu atılım fırsatını iyi değerlendirmemiz gerekiyor.Türkiye olarak 2018’in sert geçen ekonomik iklimi dolayısıyla güçlü bir muhasebe yaptık ve zayıf yönlerimizi, açıklarımızı tespit ettik.'' diye konuştu.

Artık kısa vadeli planlara ya da anlık gelişmelere değil, uzun vadeli politikalara odaklanmak gerektiğini söyleyen Kaan isabetli bir yol haritasının kalıcı ve sürdürülebilir başarıyı getireceğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri ve kendine özgü dinamikleri olduğuna işaret eden Kaan, şunları söyledi:

''Türkiye, bu bakımdan tecrübeli bir ülke.İşte bu tecrübe ve birikimle Türkiye, zor bir yıl olacağı öngörülen 2019’a, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatarak iyi bir hazırlık yaptı. Bu doğrultuda açıklanan Yeni Ekonomi Programı dengelenme, disiplin ve değişim ayakları üzerine oturuyor. Bugün içinde bulunduğumuz dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyoruz.Programla açıklanan yol haritasına baktığımızda, şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz, bizler, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Bunun sonucunda kazanan yalnız biz olmayacağız bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler de kazanacaktır. Çünkü artık şunu çok net görebiliyoruz, Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir.''

Türkiye'nin tüm Avrupa Birliği ülkeleri için çok önemli bir ticari partner olduğunu dile getiren Kaan, Avrupa’nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa’ya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kaan, iş adamlarının siyasetçi olmadığını belirterek, ''İş insanları olarak siyaset arenasında yaşanan gelişmelerden bağımsız kurduğumuz bu kıymetli bağı korumak zorundayız.Ülkelerimizin menfaatlerini önceleyerek milletimize ve tüm dünyaya karşı bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bunu yapmalıyız.'' diye konuştu.







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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 02:41
  1. (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  2. MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu

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