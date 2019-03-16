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MÜSİAD Antalya Şubesi’nden cami saldırısına kınama

MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, Yeni Zelanda’daki cami katliamıyla ilgili açıklama yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:29
MÜSİAD Antalya Şubesi’nden cami saldırısına kınama

MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, “Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmazdır. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz” dedi.

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, Yeni Zelanda’daki cami katliamıyla ilgili açıklama yaptı. Derin bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Göksu, “Yeni Zelanda’daki camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. İslam karşıtı bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu. Yaşanan bu acının tarifi olmadığına işaret eden Göksu, Müslümanların birlik içeresinde olmaya gereksinim duyduğu bir dönemde olunduğunu belirtti.



“Duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz”

 

Yaşanılan bu acının tüm dünyadaki Müslümanları derinden sarstığını dile getiren Göksu şöyle konuştu: “Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşması olayın en üzücü tarafıdır. islamofobinin, kronikleşmeden bir an önce tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru ve geleceği için şarttır. Dünya egemenlerince beslenen ve bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bu acıların ümmetin birbiriyle uğraşıp gücünü tüketmesi körlüğünden uzaklaşmasına vesile olmasını diliyoruz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmazdır. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz. Eğer bizler bu saldırılara karşı yekvücut olup direnmezsek, şeytanın hilesine boyun eğmiş oluruz. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla; bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum"

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:29
  1. Antalya
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